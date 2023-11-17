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開眼 建築

建築師馬岩松打造騰訊「雲樓」 叛逆「飛碟」來臨 沿海起伏流動

【明報專訊】師承未來主義建築師Zaha Hadid的馬岩松，認為建築的任務，是把理想拉近現實世界。他所創立的MAD建築事務所，為騰訊設計了3座辦公樓「雲樓」，預計2025年落成。它看起來像3艘飛碟，屬於騰訊深圳總部04地塊的一部分。MAD負責設計的，還有兩座塔樓和1座獨立水滴樓。

鼓勵社會參與 私地留公共空間

馬岩松的代表作，可以看到兩種設計思維。受建築師、建築理論家Rem Koolhaas，和曾參與設計聯合國總部大樓建築師Oscar Niemeyer的啓發下，馬岩松重視建築的社會改造能力，「建築是社會結構的表現，我們不想設計強調權力的建築，而想鼓勵人們發聲」。

雲樓園區位於深圳寶安區前海大鏟灣島東。3座雲樓架空於地面，建築高度隨着靠近海岸線而逐漸降低，成為流動的沿海地景。商業項目的實用要求比公共建築更多。但是，馬岩松仍堅持為雲樓賦予社會價值。「作為一個重要企業的場所，雖然他是私有的土地，但雲樓要給人遮陽和休憩的功能，要有公共空間。」

深圳是經濟發展迅速的沿海城市，但現代化並不一定要伴隨利益至上，忽視社會關係的「現實化」。馬岩松認為，好的建築應該是多元的，「愈來愈多的城市建築表現重複、統一，這樣對城市不夠尊重。做雲樓的時候，我們思考要怎麼讓人參與進來，使用這幾座建築」。

用鋼桁架連通的「空中連廊」，是騰訊員工和市民共享的觀海區域；地下1層的廣場和花園與汽車道分離，人們可在樹木相伴下，於中空、自然採光的雲樓內休憩。到夜晚照明系統亮起後，雲樓藍青色燈光給人cyberpunk感覺。

追求藝術感 打破石屎森林模式

馬岩松表示他亦受西班牙建築師Antoni Gaudí和老師Zaha Hadid影響，希望在設計上體現藝術感。他說建築師對藝術的追求，是一種非常個人的感覺，「可能建築沒有藝術感也可以，就像西班牙（就算）沒有Gaudí的建築，也仍是西班牙，但整個城市在Gaudí的建築下昇華，更上一等」。

MAD建築事務所名字的意思就是瘋狂。但雲樓跟馬岩松的成名作哈爾濱大劇院，或911世貿大廈重建計劃「浮游之島」相比，風格更含蓄。馬岩松就此表示，建築師的理想很難百分百實現，自己的社會和藝術目標也不例外。在每一次的委託項目上，他嘗試一步步實現更多，就已經滿足，「不可能每一座建築都符合自己的狂想」。

雲樓除了是商業園區，也是叛逆建築師對深圳的提問。恍如電影《天煞異降》（Arrival）中天降的太空船，飛碟狀的雲樓突兀地坐落在密密麻麻的寶安市中心旁。透過跟臨近建築的差異化，馬岩松說，他要在長久不變的發展思維下，建構一種不同的未來：在上世紀始存在的石屎森林模式之外，深圳作為一座未來城市，還有怎樣的可能？

文：梁景鴻

圖：MAD提供

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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