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開眼 大都會文藝誌

【香港】記憶迴盪

【明報專訊】（編按：回應10月6日蔡宛蓉Vanessa的〈意識漫步〉）

V：

謝謝妳分享關於森丑之助的故事。多麼的可惜！一生只為一件事好，學習和研究台灣原住民。最終卻得不償失，拯救不了他所愛的村落而選擇輕生。而我們都市人，常常把發展進步掛在嘴邊，森丑之助卻將原始部落的命運放在自己的生命之上。歷史、過去、回憶真的有那麼大的吸引力嗎？

近來迷上了一名智利裔音樂人，Nicolas Jaar。在網上瀏覽了關於他的資料，樂評把他的音樂分類成「nostalgia music」，跟受大眾歡迎的「vaporwave」和「city pop」齊名。Nostalgia是對過去的回憶或事情有所懷緬，通常是帶着一絲悲愁。在2020 Cenizas專輯裏，Jaar將一些很瑣碎的概念，組合成結構。在不斷重複、簡短的音樂句式襯托下，滲入拉長了的和弦，柔柔的，再在上唱歌。簡單的歌詞，彷彿訴說有關回憶的事情。他把所有聲音，混在一間空曠的房子裏面，將環境和情感拉在一起。在這專輯裏，Jaar特別用了很多智利樂器和南美音階，是他長大時，孤獨的房間、城鎮和城市的聲音。沒有悅耳的旋律，沒有可以令人起舞的節奏，在疲倦的時候，這些聲音將會是一種慰藉。

記得在香港連番颱風的那幾個星期，街上行人稀少，左搖右擺的樹木，風進出大廈呼嘯而過，有種強烈的孤寂和原始感。想起了兒時在鄉下毛里裘斯，爸在熱帶風暴的晚上，跟我說關於這小島原始族人的故事。在荷蘭殖民時期，黑人被勞役，所有渡渡鳥都被吃掉；直至鬼魂起義，把外族人都趕出小島。之後，每次熱帶風暴的來臨，都會提醒島上居民這段故事。通過外面暴雨綿綿，家人舊屋虢礫緙嘞聲，睡在蚊帳裏，我彷彿承接了這段回憶、故事。其實也不太清楚當中明白到什麼，是關於血統？身分？或許……不重要了。

森丑之助作為日本人卻走到台灣深山，我感覺需要放下慣常的自我，才可以走出自己建構的小洞穴。

O

文：江逸天

O，以音樂說故事的人

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