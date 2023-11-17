店主石崎孝多常低頭站在吧枱後，旁有一個小熒幕播放着些實驗錄像，看來是寡言的人。後來一提及書的來源，他便不知從哪裏拿了很多他的收藏放上枱，滔滔不絕。石崎先生的選書有趣，無分新書舊書，有關於藝術、攝影、聲音，還有更多意味不明的舊學術書、筆記等。書店高處放了一本書，厚重如磚頭，質感如髒石，放在角落，根本是雕塑。記得第一次到tata書店，我手指着角落，「那本書賣不賣」是我的第一個問題。

合作愉快

開幕日，我一如以往地先喝下一白酒，好讓社恐減輕。傍晚人多了，大家都擠在後巷裏閒聊，地方狹小，看到熟悉的臉孔就變得溫暖。有人邀請我說說展覽。「『短音－序』是一個研究系列的序章。嘗試描寫勞動與日常中的聲音的節奏和質感所形成的空間作主軸。以3幅畫、兩組影像的天秤裝置和一個混合媒介雕塑組成。」「被切割的陽光無意造成室內的閃爍、微雨打進屋內充斥悶人的噪聲、思考讓手無意識的轉筆按筆、滾水的呼喚……我在想意識抽離放空與集中轉換的一瞬間……」其實我已記不起有否好好說完，因為大概這樣的內容用了3種語言跟不同的人說。「那個天秤裝置的投影機搖動着。是安排的？」有人問。「對，底座的不安定讓它不穩微微搖晃着。」我答。「不！我是說有個孩子把它們搖擺着。」他再道。我大笑說：「是，他也是作品，展品做好了就放他進去，展覽就會變更好看，哈哈。」確實。反睹5歲的兒子最幫忙，我差點覺得他才是藝術家在開幕時應有的姿態。他在那梯子單手自如的爬上爬落，帶領觀眾，介紹展覽（雖然我不知道他是怎麼介紹的，哈）。還即場繪製了展覽地圖和簽名簿貼在牆上。閒時把店前的磚頭砌成他的裝置，邀請別人試玩。乾杯時也從不缺席。兒子，合作愉快。

想起有人說過，想法不一定來得有序，可以是無序散落，要形容當中的連繫和節奏才是工夫。現在的反省是，要不要先掌握好自己說話的節奏。

文：陳楚翹

從事藝術創作，現居東京

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