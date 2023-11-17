【奧斯陸】當你變成一張地圖

數到城內最具規模、歷史最長的電影節，應是正舉行的Film fra Sør。電影節名字的意思是來自南方的電影，電影節就是播映「南方」電影。但哪裏是「南方」？這裏「南方」指的是非洲、亞洲及拉丁美洲，都是北歐人不熟識、較陌生的地區。

這個粗疏的分野方法，應是建基在經濟角度上南北分歧的概念，與東西方二分法的思維接近，特別易助長二元思維，容易產生像東方主義等讓人物化其他文化的問題。所以坦白說，電影節Film fra Sør選片沒甚特別，只是將不同邊緣地區著名出色的電影放在一起，頗為守舊。

最近在公司上的小事很切合這思路。開會上遇到新同事，他們建議每人分享吃過最奇怪的食物，結果是人人都爭着分享在亞洲或非洲吃過的「怪」東西，其中一人說在香港街邊吃了一個像鞋一樣的炸物，因為檔主不懂英語，所以最後連吃的是什麼都搞不清。

這件小事，不屬歧視，但這正反映不少北歐人（或是任何人）都有的簡化思維：將所有不熟識的歸為一類，視為奇怪，南方又好，東方又好，全因你的長相及出身而被歸類為「異類」，再多的人性，再多的共同特質，大家都會忽略。

改變二元思維

這讓我想起最近BBC上看到的In Conversation訪問節目，訪問日裔英國女唱作人Rina Sawayama。訪問其中一主題是英國的種族歧視，她分享作為一個日本人在英國成長看到的歧視問題。其中提到她發現大家與她的互動總是不同，在社交場合，其他人的談話話題總會是身邊發生的種種，談天氣，談喜歡的事，寒暄問暖。但陌生人與她談話的內容卻完全不一樣，再多的都是有關日本，有關她的出身，有關他們如何喜歡日本，在日本旅行的點滴……她當然感到沮喪。她交出精闢比喻形容這個情况：她發現自己不再是一個人，而是一張日本地圖。

不難怪為何Rina Sawayama能交出這樣尖銳的觀察。她2020年大獲好評的首張專輯Sawayama是一張極具個性與社會批判性的專輯，其中一單曲STFU!的MV正正就是這個被異類化的故事：難頂扮嘢英國男生在約會中不斷拋書包，扮自己如何熟識愛慕日本文化及美食。但事實他只視Rina Sawayama為日本地圖，借她來擦存在感。所以STFU!正是她的心聲：她要叫這些空洞的人STFU（收×聲）。

Rina Sawayama初出道已引起廣泛迴響。雖然她擁有英國居留權，住了廿多年，但因為她沒有英國護照，所以她的專輯未合資格在英國最具影響力的音樂獎項Mercury Prize中被提名。她公開表示沮喪失望，表明她不同意獎項對英國人的定義。報道一出後，2021年獎項便改變規則，讓任何英國居民參與。

是的，要改變二元簡單思維，最重要的，還是要親身行動，這才有機會讓世界不再將不熟識的人與物視為奇怪異類。

文：陳Damon

長居奧斯陸，心卻在四海

借消費世界各國文化，提醒自己活在當下

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