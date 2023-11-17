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開眼 藝述速遞

Friday Planner：鏡頭看世界

【明報專訊】香港人生活節奏趕急，4天前吃過什麼午飯或許已記不起，人們總愛拍下當前美食其實不無道理，否則就恍如沒有吃過。「世界新聞攝影展覽2023」今次來到香港展出，重看那些去年的相片，恍如隔世。

仔細一看，俄烏戰爭、伊朗頭巾運動、世界盃，原來都濃縮在2022年發生。年度照片Mariupol Maternity Hospital Airstrike拍攝了戰爭期間受傷的烏克蘭孕婦，生命的誕生與死亡正在角力；一張無題照片，一名伊朗少女帶點囂張坐在鏡頭前，後面黑壓壓的人影作她背景，惟獨她沒有戴上頭巾；2022年尾聲，阿根廷一片藍海，人無事才做到世界冠軍。

相對之下，地方大事未必獲世界關注，但還是不容忽視——非洲加納公眾普遍仍未認識認知障礙症，罹患的婦女有時被視為女巫；因受極端氣候影響，美國養蜂工人竟需要為蜜蜂提供水源。雖然今次香港未有收羅在內，但同期舉行的「前線．焦點2022」新聞作品展，展出2022年香港新聞攝影得獎作，填補本地故事聲音。不難發現許多相中人還是戴着口罩。

與此同時，「香港國際攝影節2023」步入尾聲，少量衛星展覽仍在展出，藝術家以攝影為創作媒介，雖然影像多從個人視角出發，卻記錄了難以交代清楚的集體情緒。

#世界新聞攝影展覽2023 #前線_焦點2022

#香港國際攝影節2023

[開眼 藝述速遞]

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