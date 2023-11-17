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《白日之下》揭不公 「所以呢？」 余香凝：首要擁抱希望

【明報專訊】電影《白日之下》改編自本地轟動一時的真實事件，不足兩小時就把多宗由傳媒揭發的私營院舍涉虐待、意外死亡及性侵等事件再次揭露於觀眾眼前。多年過去，問題依舊存在，不禁讓人想借主角偵查組記者凌曉琪（余香凝飾）的口吻詰問：「所以呢？」未來情况會有改善嗎？余香凝接受專訪時表示，她認為首要追求的不是結果，而是抱持希望以及求真的精神，相信做的事存有價值。

《白日之下》由簡君晋執導，聯同李卓風、唐翠萍編劇，透過偵查記者的視點，探討院舍監管問題和新聞工作者前景。電影尚未在香港上映，已迎來入圍今屆台灣金馬獎最佳女主角、最佳男女配角、最佳美術設計及最佳造型設計合共5項提名的喜訊。上映後持續引來熱議。余香凝更盛讚《白日之下》是她有史以來遇過最好的劇本，完美程度接近100%，不願辜負導演和編劇5年來的心血。

抑壓情緒 掩藏脆弱

主角凌曉琪口講為了得獎、加人工而潛入院舍，做一篇「勁爆」新聞，但她慢慢在偵查過程得知殘疾院舍猶如人間煉獄，加上經過與院友小鈴（梁雍婷飾）、明仔（周漢寧飾）、通伯（姜大衛飾）和水哥（胡楓飾）相處，使她覺得不能再感到麻木，要把真相公諸於世。她終究也是憤世且擁護公義的一名記者、一個人。余香凝提到，她在試鏡時抱持着閱讀新聞後的憤怒感出演，導演隨後表示「幸好你還懂得生氣」，亦覺得余香凝具備凌曉琪外剛內柔的特質，因此選擇她擔任主角。余香凝認為自己另外有一點確實與角色相似，「余香凝抑壓住的情緒和曉琪一直抑壓的情緒是一樣，當面對這些（院舍）事情，她知道要抽離但都很難，於是一直壓抑，直至去到最後一場才有一個抒發位。平時好似好tough（堅強），我們都是在掩藏自己的脆弱」。她又笑着分享，凌曉琪未必與自己一樣想結婚和生小朋友，導演事前亦曾跟她說「不要給我看見你當媽媽的樣子」。

親身到院舍「放蛇」求真

為了讓自己更投入記者角色，更明白查明真相的感覺，余香凝本着一點偵查感，假裝為家人找牀位，親身到兩三間院舍實地考察，親眼看看院舍環境，「有些環境真的不好，人手不足，有一間之前都曾登上報道，去到見到好似改善了很多」。導演亦讓她跟凌曉琪的原型人物龍婉琪見面，從新聞記者身上知道她調查事件的整個經過、心態的起承轉合。余香凝又另外相約讀新聞系、現在仍在做記者的朋友和同學聊天，「暫時見過的記者都抱持着追求公義的心，現職的人沒有想太多自己的前景，即使他們知道現在記者行業前景很難走，或說話空間比較小，但他們仍堅持繼續做，他們說『我無諗，做到無得做為止』」。余香凝把新聞工作者的精神投放在曉琪角色身上，在電影中演繹出來。

的確，記者求真、追求公義的原則在電影中有詳細描繪，並有大量「金句」支撐，觀眾都能感受得到。不過對於記者要梳理繁複資料的過程沒有着墨太多，而且出現記者為套料給錢院友這種有違專業操守的情節，余香凝說：「我們都不夠膽擔保完全沒有人這樣做，因為我們都聽過不同的故事。」而凌曉琪最後辭去記者工作代表她放棄嗎？「我會說她沒有放棄過公義和善良這兩個詞，就算片尾大家會覺得很絕望，她一邊開車，一邊很傷心無助地哭，但她哭完，陽光打進車，然後她會抹乾眼淚，繼續向前行。」凌曉琪不做報社，不代表她放棄記者的正義感，在任何一個崗位她也可秉持這種精神，就如對白所說「去到哪裏都可以是記者」。

近年出現愈來愈多關注本地社會議題的電影，在《白日之下》之前，余香凝曾參演不少，如關懷特殊學習需要（SEN）學生的《非同凡響》，以及探討性小眾遭遇的《翠絲》。余香凝說她每一次有幸拍到社會題材電影時都會更認真處理，台前幕後都很認真對待嚴肅的題材，「譬如SEN學生都有不同學習、家庭難處要去處理；性小眾要面對別人歧視的痛苦，而《白日之下》就是談及真正發生過的受害人，或現在院友承受中的痛苦，但我們不是說要消費他們的痛苦，整件事都比較客觀去講」。余香凝續稱，雖然這幾年發生了很多事，使大家質疑究竟什麼是公義，但她希望藉這齣戲籲大家擁抱希望，正如通伯所說「不要為做一件對的事而內疚」，結果會怎樣不由得自己控制，但可能慢慢會有蝴蝶效應，將扭曲的社會慢慢扭正，大家的思想轉回正向。她希望每一個人都會抱持這樣的心態。截稿一刻，電影票房直逼1000萬，公眾持續熱烈討論，社會會否變好只能拭目以待。

文：何詩韻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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