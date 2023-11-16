local mode：與藝人毛舜筠合作 從銀線口罩拓展時裝領域

銀線布料獲專利

與INNOTIER創辦人林曉盈（Juliana）談時裝前，我們先了解品牌的成立初心。「在疫情期間在電視看見公公婆婆辛苦又無助地『撲』防疫物資時，我思考作為一個普通人究竟可以做什麼，心裏難過之餘亦想到將我們多年的研發拿去認證並創立了品牌INNOTIER，推出以純銀線織入布料製作防疫產品。」Juliana稱在疫情期間，有不少客人表示用後沒受感染。

「公司本身是生產手套的，使用純銀線織入布料已有多年經驗，因此能在短時間內改變布料織法並申請專利。獲得專利的銀線布料含大量的金屬銀，在接觸空氣時會散發正離子，當病毒、病菌接觸到正離子便無法生存。」

INNOTIER以專利銀織抗病毒科技，以美國Ionic+純銀線製作抗菌銀紡織布料，聲稱能有效於30秒殺死99%的冠狀病毒。除此以外，布料亦聲稱可防塵蟎，抑制口罩、衣物及日用牀品表面細菌，保護其免受微生物及病毒影響，也具防曬（UPF 100+ ）、除臭、防蚊及防敏感等功能。布料即使經過500次洗滌，仍能保持各項功能，耐穿又環保，而創辦人Juliana更將布料推廣至時裝領域。

早前品牌參加澳門服裝節舉辦時裝騷，並大量擴充時裝系列，包括男女日常休閒服、上班服、度假服及晚裝，配飾則包括口罩、毛套、帽子、頸巾、鞋履及包袋，比上季的休閒服飾陣容鼎盛得多。

Juliana與藝人毛舜筠乃多年好友，兩人對生活同樣有很高要求，毛舜筠亦因為知道銀線織入布料的強大功能，而想到創作一個時裝系列。她對Juliana提議：「可不可以做一些任何時間都也適合穿著的衣服，就算穿着睡，睡醒加件背心又可外出，又型格的呢？」事隔近3年，兩人終於在短短60天的準備時間，推出適合任何年齡層的MOMOZONE「抗菌時裝」，目的是讓大眾享受最舒服、最保護及時尚感十足的服飾。

區丁平提供專業意見

毛舜筠笑指自己從來不是設計師，因此非常感謝系列的「幕後高人」全力支持，說的是其丈夫區丁平。作為知名電影美術指導及導演的區丁平，以專業眼光提供意見。系列包括T恤、褲子及背心，亦有適合秋冬穿著的羽絨背心、斜孭袋和帽子，會在12月正式發布。毛舜筠特別推介MOMOZONE系列的背心：「一件有帽的背心，已足夠應付香港的冬天，而且背心的衫腳設計獨特，任何身形都穿得有型。相信單品在不同場合提供無限穿搭可能，實踐可持續時尚。」●

品牌名稱：INNOTIER

成立日期：2020年

品牌概念：結合衛生科技 x 可持續發展 x 時尚生活，達至愛自己、愛家人及愛地球的正面影響

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：■15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：■實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 □其他：

生產地：□香港 ■內地 □其他 備註：於英國研發，總部設於香港

查詢：INNOTIER https://innotier.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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