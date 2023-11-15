電動化突破設計樽頸 SUV變身破格老闆車

以往的「老闆車」，都是三廂式車型（即是由引擎艙、車廂及行李尾箱組成）的大型房車，最典型的例子就是平治S-Class。不過隨着電動車大熱，設計走向及市場潮流已令目前的「老闆車」循多方向發展，房車以外，還有車廂空間極為寬敞的多用途車（MPV），以及外形滲入動感元素的SUV。

似曾相識的平治EQS SUV

EQS SUV就是一部可用作「老闆車」的純電動7座位SUV，它與同廠其他電動車（EV）一樣，為提升車身空氣動力表現以延長續航距離（風阻系數低至0.26），外形因此顯得比傳統SUV圓渾流線。沿用同一設計套路的結果，就是令車身造型與另一款平治車EQE SUV有八成相似，遠距離見到，一時間也實在難以準確區分，只能細心觀察其車身長度才知道它其實是S（EQS）而不是E（EQE）。另一令人感到有點無所適從的是，平治早已推出房車版本的EQS，刻下的7座位SUV又是以EQS作為車系名稱，對於不熟悉平治車系架構的人來說，有可能會混淆兩款車，看來車廠要設法令電動車系名稱更清晰、更易區分。

應急後排座位更實用

撇除上述問題，EQS SUV其實是一部實用程度比傳統「老闆車」高的車款，最大原因是它提供了後排座位。雖然這兩個座位真的很「小巧」，絕對不宜給成年人長時間乘坐，但若果老闆的家庭中有小朋友，又要全家乘車外出的話，那這兩個多出來的座位就正好用來安頓小朋友。當然，更明智的做法是這兩個後排座位只作「應急」，平時扳低椅背令它成為延伸的行李箱空間，那麼置身EQS SUV的中排座位時，就會更加能感覺到它是一部稱職的5座位豪華座駕。

潛藏動力舒適為先

EQS SUV設有兩組電動摩打（四輪驅動），配合電量達108.4kWh的鋰離子電池，可發出令人咋舌的544匹馬力及858Nm扭力，而且其最長續航距離超過600公里，規格實在是多座位電動車中的前列分子。不過它有着平治「老闆車」一貫特質，就是在正常駕駛時，輸出的動力以至前行時的加速感並不激進，反而有種延綿平順的感覺，配合不斷微調濾震的氣壓懸掛系統，再加上電動車沒有引擎運作聲的先天優勢，因而令駕乘感顯得非常舒適寧靜。

科技感控制面板

貴為車價達7位數字的大型車，EQS SUV在車廂細節滲出了令車主及乘客都能感受到的豪華感，其中令人印象最深刻的就是名為Hyperscreen的全幅式控制台顯示屏，它其實是由儀表板、中控台屏幕及前排乘客位屏幕共3組裝置連成一體的大型顯示面板，除了令駕駛人及前排乘客可以各自操控多媒體系統及獲得導航及行車資訊外，也令車廂氣氛有如一部太空船駕駛艙，提升科技感。

總括而言，EQS SUV是一部既適合自駕，又能夠聘用私人司機代勞的新世代「老闆車」：在大部分時間可將它當成5座位大型房車，如此一來就最能享受到它提供的舒適程度及豪華寬敞。有需要多人乘坐時就可使用後排座位，靈活及實用程度比傳統房車優勝。隨着電動車發展愈趨成熟，新車的結構和佈局相信會愈來愈顛覆傳統，或許在不久將來就會出現比EQS SUV更破革的新型「老闆車」，令人期待。●

Mercedes-Benz EQS SUV 580 4MATIC

車型：5門7座位電動SUV

摩打：永磁同步摩打（兩組）

電池：108.4kWh鋰離子電池組

馬力：544匹

扭力：858Nm

驅動：四輪驅動

長闊高：5125×1959×1718mm

軸距：3210mm

車重：2735kg

極速：210km/h

加速：0-100km/h，4.6秒

續航：632km（WLTP標準）

售價：$1,499,000起*

查詢：2504 6140

*以「1換1舊車換新電動車計劃」購買，原價$1,689,000起。

文：莊達民

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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