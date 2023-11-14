超人DadDad：在被窩裏說秘密

每晚睡前分享秘密

在孩子小時候，就開始培養這個說秘密的習慣，這樣不單可以了解兒女更多，更重要的是，可以提升親子關係，在他們成長的歷程上，成為一個重要的「同行者」。父母是兒女最信任的人，對於兒女來說，「家」就是最安全、最舒服的地方，而陪伴自己的，亦是最信任和最愛惜自己的人。當然，孩子是秘密的主人，我們作為家長，也不可以把兒女告知我們的事大肆宣揚，亦不可以強迫他們說出心底話，這樣做，效果會弄巧反拙，並會破壞彼此關係，而兒女亦不會再將自己的心事告知我們。

孩子與我們分享的秘密，當然也會有開心和不開心的事情，當家長聆聽到孩子分享開心事，當然要陪他們一起開心快樂；反之，當孩子分享一些不開心、傷心，甚至是遇到困境、感到挫敗的事，家長也可以從旁給予支持、鼓勵，讓他們感受到愛和溫暖，在生活中得到愛的力量，學會運用不同的辦法去解決生活中的困難。

做「好聽眾」給孩子力量

另外，家長給予的反應也很重要，當孩子分享秘密時，如果沒有得到預期的結果，孩子可能會選擇隱藏秘密不說，因為說了之後，可能得到的結果是被父母責備、忽略等的不良後果，例如說了秘密之後，爸爸媽媽只會生氣，或者不讓自己繼續玩，或是得到的回應是：「這個秘密沒有什麼大不了」，「這件事一點也不重要」，甚至是責備孩子「你只是在找藉口」之類，這也會讓孩子對於分享心事感到灰心。所以，各位家長，我們要珍惜孩子與我們說秘密的時間，並且，擔當一個好的聆聽者，做一個有愛，能給予孩子力量的「好聽眾」。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第475期]