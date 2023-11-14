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Happy PaMa 教得樂 第475期

Happy Pa Ma

教大GPS：有品原動力

【明報專訊】培養孩子的好品格是教師和家長的期望。在學校裏，教師採用不同策略培養學生的良好品格，例如以英文字母組成品格教育框架，讓孩子學習英文生詞之餘，又能突顯不同類型的品格及品格教育策略。部分學校亦會推行品格計劃，以潛移默化的方式讓學生參與其中，培養實踐好行為的習慣。家庭方面，不少父母亦會以言語（口頭教導）及身教（以身作則）幫助子女養成好品格。既然養成好品格如此重要，到底孩子實踐好品格的原動力是什麼？筆者試從心理學及信仰角度剖析「有品原動力」，為品格教養的策略提供參考。

1.外在動力（外力）

在心理學上，行為學派的「獎勵/增強」廣為教育界應用。當希望孩子出現正面行為時，我們可以採用「正增強」或「負增強」來推動他們，前者為給予孩子喜歡的東西（例如貼紙），後者為除去孩子不喜歡的東西（例如額外的補充練習）。

以「正增強」為例，我們希望培養孩子做事要有恆心，並鼓勵他完成所有功課後才去玩玩具；若孩子不半途而廢，便獎勵他晚上可以選一間自己喜愛的餐廳用餐。在建立孩子好品格的初期階段，使用適當的獎勵作為「外力」尤其有效。

2.內在動力（內力）

實踐好品格是一生的素養，然而我們總不能永遠給予孩子獎勵，若孩子單因「外力」而做好行為，一旦失去獎勵，他們便有可能故態復萌。因此，教導孩子內化好品格為個人素養是不可或缺的。

例如，我們看見鄰居要打招呼，下車時對司機道謝。雖然對方未必會主動「回禮」，但我們仍應待人有禮，展現出有禮貌的品格。這些行為的目的並非因別人的回謝，而是因我們擁有品格素養，這種「內在動力」便成為我們持之以恆實踐品格生活的推動力。

3.宗教信仰

除了以獎勵及個人修養作為原動力，有宗教背景的學校及家庭亦會透過信仰價值來推行品格教育。以基督教為例，學校會透過耶穌的行為與教訓來闡釋良好品格的特質。如在建立人際關係方面，教師會藉着耶穌對愛仇敵的教導，引發學生學習對人的寬恕和包容。不少學校亦會將宗教元素融入品格教育，如「聖靈果子」包括仁愛、喜樂、和平等品德，從而鼓勵孩子內化正面價值，以行為實踐出來。

無論運用哪一種策略來作品格教育，家長及學校都需要緊密合作、言傳身教，讓孩子不單實踐正面的品德行為，更明白培養品德背後的意義。

文：黎諾行（香港教育大學幼兒教育學系講師、幼兒教育文憑（支援非華語兒童的教學）課程主任）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第475期]

相關字詞﹕品格教育 親子筆陣 教大GPS

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