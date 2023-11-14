明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第475期

Happy Pa Ma

教女無方：100分媽媽

【明報專訊】最近在臉書上看到一個舊生帖文，內容是悼念剛過世的母親，文章最後表揚母親是100分媽媽，很被她的文字感動。

我們都想當上100分媽媽，於是我們為子女預備最好的。打從計劃要孩子時，已盤算着如何儲到600萬（多年前某廣告「估計」要400萬，新版本已把養大一個小孩的所需儲蓄提升至600萬），才算安心供養子女。然後預備孩子出世的必需品，花上過萬元買那些經過檢定的無害物質用品，甚至聽過有父母因着孩子快出生而特意買車代步。待孩子健康成長，我們又要為孩子安排最好的學校、五花八門的課外活動、最多人推介的補習。與其他家長一談，發現做漏了什麼都會感到內疚不安。孩子的健康、學業、潛能發展都成了母親自評的計分項目。

子女評分最珍貴

或許我們都遇見過港鐵車廂內母親替孩子溫習、背乘數表、串生字的情况，我們都見證着母親盡力，可以給她一個100分嗎？記得蘇菲考小學時，我只替她選了5間報考，有家長朋友語重心長地規勸我，應為蘇菲多考幾間學校，安全些保險些，工作如何忙也要為蘇菲設想。感謝那個家長朋友的真誠關心，我也實在不安了好一會，彷彿少報幾間小學，是剝奪了蘇菲的機會，做了對不起女兒的事。之後，蘇菲的中文科成績落後，我卻沒替她安排補習，從家長朋友的眼神，我知道我正被扣分。原來許多時候，評分的壓力是來自外界的。

以上評分重要嗎？靜心想想，我們在努力滿足社會時下對100分母親的定義？還是我們擔心被評為不負責任的母親而過度負責任，將子女的責任也扛上身？蘇菲初小時手冊幾乎天天都有班主任寫下她欠帶東西的紅字，看到紅字自然血脈沸騰，可是那個專注力缺乏的小蘇菲就是這方面較人落後，要空間方法繼續努力，做好媽媽的工作就是幫助她找方法慢慢追落後。我不必因為那些紅字感到羞愧，也毋須因為蘇菲英文底子好，輕易取得高分過於驕傲；那是別人看見的結果，重要是我們做了多少在子女身上，更重要是子女感覺到我們做了多少在他身上。

相信作為母親，最希望得到的100分應是由子女評定的。那可先問問我們作為子女的，心目中100分母親是怎樣的？

我的舊生表揚母親100分，並非她教出一個文武雙全、成績超卓、成長路上沒有困難的女兒，而是母親無論女兒是怎樣、可不可愛都那麼愛她，愛家人。

文：蘇菲媽

中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第475期]

相關字詞﹕親子筆陣 蘇菲媽 教女無方

上 / 下一篇新聞