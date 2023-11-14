增添父能量：向下一代展示美好婚姻

維護家庭基金於今年10月9日在網上舉行「第九屆家庭學術研究暨論壇2023」，當日亦發布「不同家庭成員眼中的父親角色」的研究結果。香港樹仁大學商業、經濟及公共政策研究中心主任李樹甘博士指出，會影響限制父親參與教養的因素包括：在太太的角度認為夫婦溝通並不理想；而在子女的角度同樣認為父母婚姻關係並不理想。究竟如何提升夫婦溝通和婚姻關係？以下有3個貼士與各位爸爸分享：

1.肯定太太地位無可取代

印尼學者Mafaza和Sarry在研究中肯定，父母單靠自己做好爸爸或好媽媽，固然對孩子有利；但能夠支援和肯定另一半的角色，共同做好父母，對孩子有額外而獨特的益處。我們自己做好爸爸角色很重要，同時都要幫助太太成為好媽媽；反之亦然。爸媽的做法成為了模範和例子，讓孩子隨着年日思考和行動，在朋輩、戀愛甚至婚姻關係中實踐出來。因此，爸爸們不妨多以言語、身體接觸、親手製作充滿心思的禮物，肯定太太在家庭的付出，同時亦肯定她在你和子女心目中無可取代的地位。

2.努力爭取太太支持

當爸爸肯定太太的地位時，千萬別忘了爭取太太的支持及肯定。美國心理學家Reed Donithen與Sarah Schoppe-Sullivan在2022年做的研究指出，太太愈是鼓勵和肯定丈夫，愈有利於良好的親職協作，爸爸的為父勝任感就愈強。

各位爸爸，你清楚太太對你在家庭角色有什麼期望嗎？她通常會在什麼事後對你表達欣賞？鼓勵爸爸們每天抽時間聆聽太太的心聲，了解彼此的想法，亦可主動告知太太可多說多做什麼，或少說少做什麼，以幫助你更容易發揮爸爸的角色。

3.定期檢視增進夫妻關係

美國心理學家Sarah Hoegler和團隊的研究發現，爸爸與青春期階段孩子的依附關係，對於孩子的情緒穩定，顯得尤其重要。雖然在風暴期的青少年與爸爸的關係在表面看來，並不如孩子年幼時般親密，但他們仍然需要爸爸。當子女見到父母的婚姻關係恩愛健康，彼此尊重，二人有良好親職協作，親子關係自然密切，子女亦能在這些關係中建立安全感。爸爸們，即使子女出生了，請別忘記要繼續建立恩愛的夫妻關係，這能讓你子女的心靈平靜安穩，度過青春期的風與浪。所以，不論結婚的年日是長或短，鼓勵爸爸們把握每年的結婚周年紀念與太太二人獨處慶祝之餘，亦可參與不同的婚姻輔導、工作坊或專為夫婦而設的營會，為夫妻關係定期「驗身」，達到長期穩健的夫妻關係。

爸爸的角色是被抹煞，還是得到肯定，太太的支持可謂舉足輕重。若爸爸渴望建立良好的親子關係，首先是與太太建立恩愛的夫妻關係，因為健康的婚姻可為孩子帶來快樂的童年。在11月11日的夫妻節，你們好好慶祝了嗎？沒有，不要緊，只要你重視你的另一半，每天都可以是夫妻節，每天都可以增進夫妻關係。

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第475期]