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副刊
Happy PaMa 教得樂 第475期

Happy Pa Ma

升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】荃灣語境佳幼園

問◢ 兒子現於荃灣就讀PN（學前班），他是細B，教師指他上課時耐性不足，也不懂太多詞彙，不過勇於嘗試表達，而且是個happy boy。但因覺得這幼兒園英文語境不足，K1若轉校，荃灣區幼稚園有哪些較好選擇？升小方面，本人心儀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，但家中以廣東話為主，有什麼方法可以令他面試小學時有更大把握？

答◢ 荃灣區有兩間幼稚園值得考慮，一為栢基海韻幼稚園，該校採用廣東話及英語為主要教學語言，曾有畢業生升上直資和私立小學。另一為611生命樹幼稚園，該校用兩文三語、國際氛圍開啟自學，培養學生溝通表達能力。如希望兒子於面試小學時有更大把握，最好每天有人和他用英語溝通，因為語言是一種技巧，必須多讀多用才有信心，如果父母不懂英語，便唯有找「外援」。近幾年香港流行用外籍「talker」和小朋友在網上形式（online zoom）講英文，一星期一次或多次，價錢不貴，有朋友女兒試過不錯，不妨考慮。

甲一乙一選聖米迦勒機會大

問◢ 兒子性格慢熱，屬觀察型，不太喜歡群體活動。這樣的性格，怕他在直資或私立小學面試全軍覆沒，統一派位又不敢太進取選一線小學。家住14校網，自行分配學位時選聖公會聖米迦勒小學，統一派位時是否仍應把它填在甲一及乙一？請問乙二、乙三有什麼推介？升中派位來說，聖公會聖米迦勒小學、番禺會所華仁小學和香港嘉諾撒學校哪一間會好些？

答◢ 自行分配與統一派位用兩個不同標準來派位，前者用計分，後者用隨機編號（即大抽獎），所以自行分配派不到並不表示統一派位派不到，你可把聖公會聖米迦勒小學填在甲一及乙一。如果用「世襲超收額」排位，該校在其校網11間小學中排第8，所以成功機會甚大；而乙二不妨放番禺會所華仁小學，乙三放香港嘉諾撒學校。

72校網 伍冕端可排第一

問◢ 家住72校網，統一派位乙一填哪間小學抽中機會較大？乙二聽說要填一些二、三線小學，那麼72校網哪些是比較好的二、三線小學？

答◢ 統一派位是用大抽獎來作標準，即是運氣決定一切。既然如此，不妨放你最心儀小學在第一位。用「世襲超收額」排位，去年校網內排第一為順德聯誼總會伍冕端小學，如果你認為自己運氣好，便放該校在乙部第一位，乙二填天水圍官立小學，乙三填樂善堂梁銶琚學校（分校）。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

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[Happy PaMa 教得樂 第475期]

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