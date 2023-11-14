日式育兒記：日式搬家

住日本這麼多年，大大話話其實已經搬過3次家。不過之前每次搬家，都由我先生的「兄弟幫」上陣。我們會先租一架貨車，5、6個兄弟合力幫忙搬運，安頓下來後便一同吃一頓豐富的晚餐。由大學時期開始，這幾個兄弟就是這樣輪流幫大家搬家。直到去年，我先生幫兄弟搬家的時候弄傷了肩膊，當然傷了也啞忍繼續撐，但到今次我們搬家，他頓覺大家也不年輕，為免兄弟受傷，今次不如正正經經聘請一間搬運公司，猜想其他兄弟也捏一把汗。

日本罕有可「講價」服務

當我們決定搬家日期為10月底後，早於9月底已開始物色搬運公司。一眾朋友千叮萬囑，日本雖然沒有「講價」文化，卻不適用於搬運公司，是一個比較例外的界別。我們一共找了5間公司報價，他們會先委派一名代表上門，看看有多少件大型家具，或者需要多少個紙皮箱等再報價。我們發覺每間公司的報價形式大同小異，而且都有一個共同點，就是全部都會報一個非常昂貴的價錢，這個正正就是「講價」的時候。例如有一間公司報價為25萬日圓，其實我們只是由一丁目搬到三丁目，照理價錢沒有可能那麼貴，我們便說另一家報了10萬，這個代表聽罷，即時打了一通電話給上司，隨後引述上司說9萬日圓都可以成事，在短短30分鐘內劈價16萬日圓。

參考包裝指引來執拾 事半功倍

落實之後，搬運公司即時列印報價單，並跟我們說明細節（相反有點搶客感覺），再問我們什麼時候可以收取紙皮箱及該公司特定的搬運箱，好讓我們早早預備。一星期後，他們便速遞寄來30個箱子、8個廚房用的硬箱及一堆緩衝包，並告知我們搬運當天會帶來一個可以裝15件掛衣的「移動衣櫃」，以及放上16雙鞋子的「移動鞋櫃」；最後更提醒我們上YouTube，參考他們公司的包裝指引來執拾，便會事半功倍。

說真的，聘用專業搬運公司的感覺真的跟「兄弟幫」很不一樣。單在執拾上，雖然我廚具數量不多，但那些盛載碗碗碟碟的緩衝包和硬身廚具箱，也真的幫了不少忙；到搬運當日，他們一行三人分工合作，一人拆家具，一人搬到樓下，一人搬上貨車。他們還帶備不少私伙搬運用品，例如專用來裝電視、電腦的特別箱子等。不需兩小時，他們已經把所有東西運到貨車上。到了新屋後，他們又分工合作，根據我們編定好的顏色，把箱子及家具放在相關的房間，更幫忙擺放好所有廚房用品及將家具還原！用一絲不苟來形容整個搬運工作，也絕對不覺得誇張。

「原來日式搬運是如此的專業，為何之前我們要自己搬運呢？」我先生不假思索地問。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第475期]