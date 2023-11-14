明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第475期

Happy Pa Ma

日式育兒記：日式搬家

【明報專訊】新居入伙剛好一星期，家裏仍然像打仗一樣凌亂，但想趁着記憶猶新，跟大家分享日本搬運公司的一些細節。

住日本這麼多年，大大話話其實已經搬過3次家。不過之前每次搬家，都由我先生的「兄弟幫」上陣。我們會先租一架貨車，5、6個兄弟合力幫忙搬運，安頓下來後便一同吃一頓豐富的晚餐。由大學時期開始，這幾個兄弟就是這樣輪流幫大家搬家。直到去年，我先生幫兄弟搬家的時候弄傷了肩膊，當然傷了也啞忍繼續撐，但到今次我們搬家，他頓覺大家也不年輕，為免兄弟受傷，今次不如正正經經聘請一間搬運公司，猜想其他兄弟也捏一把汗。

日本罕有可「講價」服務

當我們決定搬家日期為10月底後，早於9月底已開始物色搬運公司。一眾朋友千叮萬囑，日本雖然沒有「講價」文化，卻不適用於搬運公司，是一個比較例外的界別。我們一共找了5間公司報價，他們會先委派一名代表上門，看看有多少件大型家具，或者需要多少個紙皮箱等再報價。我們發覺每間公司的報價形式大同小異，而且都有一個共同點，就是全部都會報一個非常昂貴的價錢，這個正正就是「講價」的時候。例如有一間公司報價為25萬日圓，其實我們只是由一丁目搬到三丁目，照理價錢沒有可能那麼貴，我們便說另一家報了10萬，這個代表聽罷，即時打了一通電話給上司，隨後引述上司說9萬日圓都可以成事，在短短30分鐘內劈價16萬日圓。

參考包裝指引來執拾 事半功倍

落實之後，搬運公司即時列印報價單，並跟我們說明細節（相反有點搶客感覺），再問我們什麼時候可以收取紙皮箱及該公司特定的搬運箱，好讓我們早早預備。一星期後，他們便速遞寄來30個箱子、8個廚房用的硬箱及一堆緩衝包，並告知我們搬運當天會帶來一個可以裝15件掛衣的「移動衣櫃」，以及放上16雙鞋子的「移動鞋櫃」；最後更提醒我們上YouTube，參考他們公司的包裝指引來執拾，便會事半功倍。

說真的，聘用專業搬運公司的感覺真的跟「兄弟幫」很不一樣。單在執拾上，雖然我廚具數量不多，但那些盛載碗碗碟碟的緩衝包和硬身廚具箱，也真的幫了不少忙；到搬運當日，他們一行三人分工合作，一人拆家具，一人搬到樓下，一人搬上貨車。他們還帶備不少私伙搬運用品，例如專用來裝電視、電腦的特別箱子等。不需兩小時，他們已經把所有東西運到貨車上。到了新屋後，他們又分工合作，根據我們編定好的顏色，把箱子及家具放在相關的房間，更幫忙擺放好所有廚房用品及將家具還原！用一絲不苟來形容整個搬運工作，也絕對不覺得誇張。

「原來日式搬運是如此的專業，為何之前我們要自己搬運呢？」我先生不假思索地問。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第475期]

相關字詞﹕日本生活 名人KOL 親子筆陣 椰菜媽 日式育兒記

上 / 下一篇新聞