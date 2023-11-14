親子好去處：簡約白色主調 寓藝術於玩樂 航天城遊樂場 做一日萌青

文︰顏燕雯

模特兒：李樂晴、張婥熒、張婥芝

K11 ATELIER 11 SKIES商場雖然仍未開幕，但每逢周末都很熱鬧，因為Chill Kids Club旗下兩個室內遊樂場分別設於2座6、7樓，6樓在周末及假日開放， 7 樓的 SKY PlayPark 現於試業階段，預計在本月底正式開幕，帶給家長和小朋友一種與別不同的玩樂體驗。

這個室內遊樂場佔地2.2萬平方呎，不但地方闊落，更可望到飛機升降；它的另一設計特色，是捨棄親子設施慣用的彩色繽紛設計，改用簡約白色做主調，並且定位為藝術與創意玩樂兼備的室內遊樂場。場內不但有很多有趣的2D影相位置，更利用不少特別物料來製作「玩具」，包括「啪啪紙」、發泡膠製的「鞦韆」、大大小小泳圈等，讓小朋友加入創意自行探索，連到來的爸爸媽媽都表示，這裏有一種讓人放鬆的感覺。據悉SKY PlayPark正式開業後，將會加入圍繞文化、環保及潮流的工作坊，讓不同年齡層的大小朋友一同參加，藉此認識環保及可持續發展。

■INFO

SKY PlayPark

開放時間：周六、日及公眾假期上午10:00至中午12:30、下午1:00至3:30、下午4:00至6:30（每場人數有限，門票售完即止）

票價：待定(留意網站公布)

地址：香港國際機場航天城東路6號 K11 ATELIER 11 SKIES 二座7樓

購票及詳情：dpedu.com.hk/chillkidsclub

[Happy PaMa 教得樂 第475期]