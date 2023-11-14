家家有禮：合家歡競技 為街馬熱身

【明報專訊】一年一度的「香港街馬2023」再度歸來，一眾大小健兒準備好未？為促進全港家庭的身心靈健康，提升大家抵禦身體及情緒疾病的能力，今年「香港街馬」得到MegaBox贊助，與香港社會創投基金合作，率先推出合家歡競賽活動「街馬『家』時賽@MegaBox」。活動集4大健康元素於一身，分別是「運動」、「飲食」、「溝通」和「休息」，以此設計出不同任務及動靜兼備的遊戲，包括親子單車接力之旅、跳躍球比併、冰壺達陣、健康飲食小知識、軟式飛盤、雙人瑜伽等，並分佈在商場不同店舖內，讓家庭總動員一起參與，為全城街馬熱身！