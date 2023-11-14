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副刊
Happy PaMa 教得樂 第475期

Happy Pa Ma

採訪手記：電子學習進程 在乎師生心態

【明報專訊】教育局自1998年推出「第一個資訊科技教育策略」以來，一直鼓勵教育界發展電子教學，然而，過去20多年一直未成氣候。只是沒想到，4年前會有一場新冠疫情，成為香港推動電子學習的契機。

回想疫情之初，許多教師都是硬着頭皮，不情不願去接觸各式各樣的電子工具；時至今日，不敢斷然說所有教師都熱中電子教學，但至少大家不再感到誠惶誠恐，部分走得較前的學校或教師，近年甚至進一步研究「混合式學習」（blended learning），期望把電子學習和傳統面授的優勢發揮到最大，提升教與學的效能。

今期封面故事，聽到很多教學有心人分享不同形式的blended learning，由相對初階，讓學生在課前或課後，在家中做線上預習或練習，到比較高層次的輪站循環（station rotation）都有。最終結論，大家都認為，電子學習的進程能否邁向新的里程碑，關鍵已不在於相關技巧，而是師生的心態。

課室劃分「站頭」 活動教學

像是station rotation，課室需要劃分不同學習模式的「站頭」，當中既有實體面授，亦有線上學習，有小組活動，也有全班教學，學生需要在不同的「站頭」游走，校長、教師要有接受課室比較「混亂」的胸襟和勇氣；至於學生，電子學習或blended learning，核心精神其實是自主學習，假如學生不改變「飯來張口」的學習心態，脫不去「老師不教，我就不需要學」的舊思想，一切都是徒然。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第475期]

相關字詞﹕blended learning 混合式學習 採訪手記

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