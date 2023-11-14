課堂設計：Blended learning 小學起步最好

東華三院伍若瑜夫人紀念中學物理科主任黃偉強（黃sir）是其中一名同儕導師，他說，blended learning在香港教育界，仍然是新鮮事，或是不少教師都以為等同「翻轉課堂」（flipped classroom），這些觀念，都需要釐清。「所以不論是這個計劃的大學教授或同儕導師，我們一開始，都需要向教師清楚解釋什麼是blended learning，讓他們知道，『翻轉課堂』只是其中但非唯一的方法，以及有什麼科技元素，可以應用其中。」

難複製外國教學策略

鑽研blended learning多年的黃sir，眼見外國把相關教學策略運用得相當成熟，雖然有參考價值，但就認為，很難搬字過紙般帶到香港，相信會有很多不相容的地方，「主要是外國的學習模式，跟香港很不同。外國學生，需要很多自主空間，才會有動機去學，才會學得好；香港教育卻是考試導向的，也強調課堂秩序和紀律，假如教師給學生太多自學空間，反而會令他們感到迷惘，不知從何入手。這些地方，是需要調節的」。

然而，黃sir還是覺得，本港學界是需要發展blended learning的，不單因為當中教學樣式的多元，能夠照顧學生的學習差異，最重要是，它有助培育學生自主學習能力。「放在香港的處境，我覺得愈早起步愈好，最好在小學階段，已經用上blended learning，讓學生知道，原來學習模式不是得一種，否則去到中學，學生已經定型，就很難改變了。」

[Happy PaMa 教得樂 第475期]