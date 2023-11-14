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副刊
Happy PaMa 教得樂 第475期

Happy Pa Ma

混合式學習：線上線下同步學習 化身科學家 探究聲音傳播

【明報專訊】新冠疫情顛覆全球生活，也改變了香港的學與教模式。踏入後疫情時代，師生全面回歸實體課，電子學習和傳統面授的意義及價值，均需要重新定位。自去年開始，教育界一班有心人，正努力嘗試把兩者的優勢結合，希望通過「混合式學習」（blended learning），促進學生的自主學習，也提高教學彈性，為本港教學策略開闢新路徑。

文︰沈雅詩

香港中文大學和浸會大學，於去年9月展開為期3年的「賽馬會『混合式學習』計劃」（下稱「計劃」），至今支援超過60間本港中、小學推展blended learning。柴灣角天主教小學是其中一間伙伴學校，負責統籌的謝浩天主任（謝sir）指出，面授教學與電子教學，其實各有優勢，「教師在面授課堂，可以更直接回饋和影響學生，帶動他們的學習，而學生與學生在小組活動中，通過面對面的合作，亦有助訓練他們的共通能力；至於電子學習的好處，則在於學生可隨時隨地取得學習材料，建立個人化的學習路徑，師生亦可即時在線上閱覽和修改資訊」。

在家預習 引起興趣、思考

為提升學與教的效能，該校去年嘗試把面授與線上教學雙軌並行，且在五年級的常識科做試點，「我們選了兩個涉及較多抽象科學概念的課題，分別是『聲音的傳播』和『日蝕』，都是同學不容易憑空想像去理解，所以想借助blended learning，幫學生學得更好」，謝Sir說。

在「計劃」的同儕導師指導下，謝sir與常識科教師重新設計相關課題的教案，並把建構科學知識的過程，拆分成7個步驟，其中第一步「觀察」、第二步「發現問題」和第三步「提出假說」，都採以電子方式。他以「聲音的傳播」為例，「教師準備了一些課前預習短片，讓學生在家中觀看，主要是通過一些小實驗，讓學生有一個初步概念，原來物件的長短、重量或質量不同，所發出的聲音都是不同。這些前置預習，可引起學生的興趣，刺激他們思考更多問題」。

課堂做實驗 雲端分享結果

第四步「進行實驗」和第五步「收集及分析數據」，則在學校課堂上實行。學生分成6組，每組獲派不同的實驗工具，當中包括日常用品，如水杯、間尺等，也有樂器，如木琴、刮瓜等，「透過實驗，同學便會發現，原來不單是樂器，其實任何工具，都可以用來製作聲音的。而這些工具的長短，會影響它們振動的頻率、音量的大小，以及音調的高低」，謝sir說。

釋放課時 師生反覆驗證

來到第六步「發表和覆核」，也是謝sir覺得課堂最有價值的地方，「作為常識科教師，我們覺得，不單是教授科學知識，更重要的是，培育學生有科學家的精神。所以我們要求學生一邊做實驗，一邊用電子媒介記錄結果，並模仿科學家在科學期刊發表科學研究般，在雲端分享工具網站Padlet發表研究結果」。由於所有學生都可以在這個平台，即時看到其他人的發表，假如學生對某些結果有質疑，可在課堂上作第七步的「重複和驗證」，互相交換實驗工具，反覆驗證。最後，全班學生一起做歸納，替他們的科學探究下定論。

以往，雖然這兩個課題也會在課堂上做實驗，但謝sir指出，礙於課時所限，很難讓學生走出來，逐一發表研究結果，也無法作進一步的反覆驗證。但在混合式教學策略下，由於部分前置知識會轉移到網上供學生預習、自學，於是可釋放出面授課堂的時間，幫助學生整理、歸納出屬於他們自己的知識。「以往知識的流向，是由教師、書本去到學生，但現在整個社會氛圍，知識都是共同創建的，因此教學範式亦要轉移。」

[Happy PaMa 教得樂 第475期]

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