澤星寄語：與學生同行必有我師

「師生共策計劃」（Student in Medical Education，簡稱SIME）是醫學課程改革其中一個重要環節，採用「由下而上」的模式，鼓勵學生積極參與港大醫學院的教學及課程發展工作，讓他們明白教學不止是老師的責任，而是醫護人員的專業責任和能力之一。當他們累積了一定的知識和經驗，應與其他同學或同事分享，大家才可以衷誠合作，為病人提供最周全的照顧，同時把知識與經驗傳承下去。

「師生共策」 培育傳承知識精神

近年人工智能技術發展蓬勃，應用愈趨廣泛。港大醫學院早在2019年已於內外全科醫學士課程的精準醫學單元推出「人工智能、大數據和數碼健康」，利用GenAI技術，模擬更真實的病况，藉此培養學生在蒐集病史、臨牀推理和人際交往等方面的技巧。最近，我們也成立了生成式人工智能資源中心，延續「由下而上」、師生合作的成功經驗，讓老師與學生共同研發、製作有關GenAI的教材和應用指南，並設計多個課程，提升師生在GenAI方面的素養。前面提到有同學說覺得新鮮、有趣的，就是研究如何利用GenAI，讓他們的學習更有效率。

推行「師生共策計劃」的根本原因，在於我們相信年輕人在規劃自己的學習和專業發展上，應可扮演更重要的角色。他們對新科技的觸覺比較敏銳，不但勇於嘗試，也學得很快，何不讓他們參與設計和執行一些教學活動，提升他們學習的興趣和動力？往日只憑師長勸勉，成效總是比較參差。如今憑藉科技的輔助，讓學生和教師一起設計教材或教學內容，提高了學生的自主能力，他們自學的興趣和動力自然倍增。

此外，讓學生參與醫學教育，有助我們制訂真正以學生為中心、符合未來需要的課程，同時也可以培養學生作為訓練者和教育者的能力。無論在個人或專業層面而言，這都十分重要。身為醫護專業人員，我們不僅要終身學習，更要懂得如何分享和傳承知識與經驗——因為學習早已不再局限於學校，教學也是一樣。能夠有效地分享知識和經驗，對於醫學的長遠發展及病人的福祉均有裨益。我期待更多學生分享他們參與教學的意見，讓我們一起進步，做得更好。

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文：劉澤星（港大醫學院院長）

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