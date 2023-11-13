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健康

姿治通鑑：中風跌倒風險增 正確起身防二度受傷

【明報專訊】中風主因是吸煙、血壓高和血管硬化，要預防中風發生，就要注意日常的生活習慣，避免血管硬化。中風患者身體機能會受後遺症影響，帶來生活上的不便。根據統計，73%中風人士在出院後6個月內跌倒，跌倒會引起其他併發症，例如長者容易有髖關節骨折。80%高齡骨折患者康復後出現身體功能下降。

大腦前庭區域受損 影響平衡力

要防止跌倒，先要了解中風後遺症為何增加患者跌倒的風險。中風患側肢體無力，導致身體平衡受影響。大腦前庭區域負責平衡感及空間感，當這區域受損，眼及手協調亦受影響，因此患者平衡感覺變差。同時，中風令認知能力變差，影響個人判斷能力、反應及安全意識，增加跌倒的風險。

此外，中風患者面對身體突如其來的改變，難免會影響情緒，嚴重者會引致抑鬱。低落心情狀態不單增加跌倒風險，個人動力亦會減低，日常生活或能力也會變得被動。大部分中風患者會因為曾經跌倒而產生恐懼，自信心下降，不敢獨自外出，甚至減少活動，這會嚴重影響復健的成效。

久而久之，患者不單四肢活動能力減弱，更因活動能力降低而引致其他併發症，例如：心肺功能衰退、尿道炎、肌肉流失令關節僵硬，嚴重者甚至會有壓瘡。

中風患者跌倒後要學懂正確起身，防止因不妥當的起身方法造成二度受傷。若身體感到不適或有痛楚，應等待救援，不要自行起身。

（上述方式只供參考，跌倒後應以自身安全為主，起身方法需要基於當刻個人身體狀况及活動能力。如有任何關於個人轉移疑問，建議向物理治療師查詢。如身體仍然有不適或持續痛楚，應及早求醫。

文：姚憶然

（聖雅各福群會中風復康計劃物理治療師）

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