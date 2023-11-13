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健康

瘤言情深：BBQ增食道癌風險

【明報專訊】秋冬是燒烤好季節。燒烤雖然美味誘人，但過量食用可能增加患上食道癌風險。食道癌典型症狀是逐漸惡化的吞嚥困難，早期食道癌患者吞嚥會出現食物滯留感和異物感，後期連喝水都難，嚴重影響病人營養吸收及生活質量。

食道癌是原發於食管黏膜上皮的惡性腫瘤，是常見消化道惡性腫瘤。如進食時疼痛、吞嚥有異物感、胸骨後不適或疼痛，就要警惕可能是食道癌徵兆。研究指出食道癌有以下成因：

忌吃臘味、太焦太熱食物

‧亞硝胺是強致癌物。臘味含有大量亞硝胺類物質。某些消化系統腫瘤如食道癌發病率與膳食中攝入亞硝胺數量相關。熏製食物如臘味與酒共同攝入時，亞硝胺對健康危害倍增。

‧燒烤過程中，食物容易產生3類致癌物：苯並芘、雜環胺與亞硝胺。研究指苯並芘含量跟燒烤時產生的煙霧多少有直接關係。燒烤溫度愈高，食物離火源愈近，苯並芘愈多；而肉類愈焦香，雜環胺也愈高；燒烤前經過腌製的食材，如果腌製時間過長，容易產生亞硝胺。這些都是燒烤致癌的主要因素。

‧長期飲烈酒、吸煙，進食過快，食物過硬、過熱，都可能刺激食道，引起慢性創傷和炎症，或會誘發食道癌。

治療食道癌一般採取3種方法：化療、放療和手術。無論哪種方式都是與時間賽跑，拖延不得。第一期食道癌手術痊癒率達80%，所以當有懷疑就要盡早求醫，一旦確診，積極配合治療，才能重拾健康美好生活。

文：林河清（香港綜合腫瘤中心臨牀腫瘤科專科醫生）

相關字詞﹕致癌 燒烤 瘤言情深

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