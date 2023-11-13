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健康

知多啲：物理治療改善扁平足

【明報專訊】物理治療透過加強對足弓的支持和減少對足弓的壓力，從而改善扁平足的問題。

◆加強支持

1.強化肌肉

透過運動治療強化個別肌肉，以增強對足弓的支撐。脛後肌是支持足弓最重要肌肉之一，脛後肌失能往往會導致足弓失去支撐而變得扁平。另外，屈指長肌對足弓的支撐也是非常重要。所以我們可以針對這兩組肌肉訓練，達到鞏固足弓的功效。10至12下為1組，重複3組。

以下為3個強化運動：（圖d）

2.矯形鞋墊

除了運動治療，也可以透過鞋墊加強對足弓的支撐。足科矯形師會根據病人足弓，度身訂做鞋墊支撐足弓，減少其他結構代償，從而紓緩痛症，改善足弓的功能。

◆減輕壓力

1.紓緩小腿壓力

小腿接連腳跟，如果小腿過度緊張，施加在腳跟上的牽引力，會加重足部中部的壓力，隨時間推移，導致足弓變得扁平。小腿過度緊繃也會限制足踝關節活動幅度，導致行走時足部過度向內翻，這可能會使扁平足惡化。因此，放鬆小腿肌肉，對減輕足弓的負荷非常重要。（圖e）

2.放鬆足底筋膜

由於扁平足引起腳跟和足弓疼痛，通常是由於足底筋膜緊張所致，足底筋膜因為過度代償扁平足弓而變得緊張。因此，放鬆足底筋膜能有效紓緩扁平足的不適。（圖f）

（以上資訊只供參考，運動期間如有不適，立即停止，並諮詢物理治療師）

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