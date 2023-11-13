明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

熱水洗 高壓蒸 DE粉 3招反擊 力保不「蝨」

【明報專訊】牀蝨大軍從歐洲大陸飄洋過海入侵韓國，當地戲院、酒店、汗蒸幕甚至交通工具都現蝨蹤。韓國向來是香港人熱門旅行地，讓人擔心把牀蝨當「手信」帶入香港。

被蝨叮咬，不止痕癢難耐，有患者更被咬出「心理陰影」，擔心蝨患重臨而增添精神壓力。年底外遊旺季，怎樣避免與牀蝨共眠？如何阻擋不速之客跟着回家呢？

今年法國、英國先後牀蝨為患，近期更蔓延至韓國，首爾、仁川、大邱等地都受蝨患困擾，甚至攻入地鐵車廂的布質座位，人心惶惶。首爾政府向牀蝨「宣戰」，加強滅蝨消毒行動，定下「零牀蝨城市」目標。

躲木器布料 夜間出沒吸血

香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強指，牀蝨又稱臭蟲或木蝨，成蟲體長約5至6毫米，主要躲在木器隙縫中，其次如布料（窗簾）、塑膠等，由於身形扁平，所以在極窄小隙縫中也能夠藏身。而且牠們適應環境能力強，不進食也可以生存6至9個月，1年可產200至400粒卵，繁殖能力強大。

他續指，牀蝨通常在夜間出沒吸血，與其他吸食血液昆蟲的機制一樣，先受二氧化碳濃度吸引而接近人體，再感受到裸露皮膚的體溫而叮咬吸血。吸血時會先注入麻醉劑令人失去痛感，再注入抗凝血劑防止血液凝固才吸血。吸血後留下唾液等組織胺，會令皮膚出現過敏反應。

香港四成受害人被咬出「心理陰影」

皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指，牀蝨透過吸食動物血液維生，被咬後常見在面部、頸部、手、腳等地方出現紅腫、丘疹甚至水疱，雖然不會像蚊一樣傳播疾病，但讓人痕癢難耐。由中大師生成立的「香港滅蝨研究行動組」在2019年的調查發現，受蝨患困擾的受訪者除了皮膚痕癢和紅腫，更有四成人的精神與情緒受嚴重影響。林嘉雯曾接觸過受蝨患困擾者，「有些人『一朝被蛇咬十年怕草繩』，（對蝨患問題）變得緊張；例如發現家中有牀蝨後，便將牀、牀褥、牀單全部換過，有人甚至因壓力大而搬家，擔心牀蝨再現。」

冷敷止痕 忌抓破感染細菌

林嘉雯表示，叮咬位置的紅腫，一般1、2星期後就會自行消散，但千萬不要抓破患處，「若將皮膚抓破，可能使患處受細菌感染，如金黃葡萄球菌，出現蜂窩性組織炎等」。若想止癢，坊間的止痕膏、藥油等有效嗎？「這些產品透過化學成分，讓皮膚覺得涼快來止痕，有可能刺激皮膚引起敏感」，建議用物理方法如冰袋冷敷患處，或服用含抗組織胺藥物，「蟲咬蝨咬的痕癢和紅腫是免疫系統反應，口服抗組織胺藥物可減低免疫系統反應，減少痕癢感覺。」

蚊叮和蝨咬後皮膚同樣出現紅腫、痕癢等徵狀，如何分辨？林嘉雯指通常蝨咬的患處呈圓形，約兩毫米大小，患處中間或有一紅點（蝨咬的痕迹），而且通常不止一處，而是數粒排列成行；外觀或較難分辨兩者，但可留意自己近期有沒有到訪過爆發蝨患的地點如韓國、法國、英國等，如沒有外遊，可檢查家中牀框、縫隙、牀褥有沒有牀蝨蹤影，辨別是否蝨咬。

港鐵不鏽鋼座位 藏蝨機率低

最近多國牀蝨為患，香港有沒有蔓延風險？陳偉強估計，在公共地方爆發的可能較低，「牀蝨爆發通常先在酒店出現，因旅客交流而傳播，再傳至住戶，一般都存於室內；今次在交通工具及公共場所爆發，實屬罕見」。外國鐵路座位若使用布料，不易清潔打理，座位間接縫有可能藏蝨；香港鐵路多使用不鏽鋼座位，容易清理，藏蝨機率極低，而且香港的公共交通例如港鐵、巴士等，都有定期滅蟲，所以傳播的風險不大。

假如在家中發現牀蝨，陳偉強提醒，應立即檢查被單、牀褥及牀頭板，尤其是近牆一面最易匿藏牀蝨。牀蝨不耐熱，身處超過45℃環境10分鐘便會熱死，所以適合以熱力方式處理。陳建議，如果家中有蒸氣清洗機，就應立即沿牀褥及牀邊噴灑蒸氣。

若情况不嚴重，可到藥房購買牀蝨專用藥粉，通常成分是矽藻土（又稱硅藻土），即坊間俗稱的「DE粉」。矽藻土吸水力強，能磨損牀蝨皮膚，令牠們脫水而死，建議於牀褥和牀板間撒上薄薄一層，可令牀蝨在數日間死亡。如情况嚴重，最好找尋有信譽的滅蟲公司處理。

文：陳真紀、張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]

相關字詞﹕殺蟲水 矽藻土 過敏 塵蟎 蝨患 健康 牀蝨

上 / 下一篇新聞