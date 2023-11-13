熱水洗 高壓蒸 DE粉 3招反擊 力保不「蝨」

被蝨叮咬，不止痕癢難耐，有患者更被咬出「心理陰影」，擔心蝨患重臨而增添精神壓力。年底外遊旺季，怎樣避免與牀蝨共眠？如何阻擋不速之客跟着回家呢？

今年法國、英國先後牀蝨為患，近期更蔓延至韓國，首爾、仁川、大邱等地都受蝨患困擾，甚至攻入地鐵車廂的布質座位，人心惶惶。首爾政府向牀蝨「宣戰」，加強滅蝨消毒行動，定下「零牀蝨城市」目標。

躲木器布料 夜間出沒吸血

香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強指，牀蝨又稱臭蟲或木蝨，成蟲體長約5至6毫米，主要躲在木器隙縫中，其次如布料（窗簾）、塑膠等，由於身形扁平，所以在極窄小隙縫中也能夠藏身。而且牠們適應環境能力強，不進食也可以生存6至9個月，1年可產200至400粒卵，繁殖能力強大。

他續指，牀蝨通常在夜間出沒吸血，與其他吸食血液昆蟲的機制一樣，先受二氧化碳濃度吸引而接近人體，再感受到裸露皮膚的體溫而叮咬吸血。吸血時會先注入麻醉劑令人失去痛感，再注入抗凝血劑防止血液凝固才吸血。吸血後留下唾液等組織胺，會令皮膚出現過敏反應。

香港四成受害人被咬出「心理陰影」

皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指，牀蝨透過吸食動物血液維生，被咬後常見在面部、頸部、手、腳等地方出現紅腫、丘疹甚至水疱，雖然不會像蚊一樣傳播疾病，但讓人痕癢難耐。由中大師生成立的「香港滅蝨研究行動組」在2019年的調查發現，受蝨患困擾的受訪者除了皮膚痕癢和紅腫，更有四成人的精神與情緒受嚴重影響。林嘉雯曾接觸過受蝨患困擾者，「有些人『一朝被蛇咬十年怕草繩』，（對蝨患問題）變得緊張；例如發現家中有牀蝨後，便將牀、牀褥、牀單全部換過，有人甚至因壓力大而搬家，擔心牀蝨再現。」

冷敷止痕 忌抓破感染細菌

林嘉雯表示，叮咬位置的紅腫，一般1、2星期後就會自行消散，但千萬不要抓破患處，「若將皮膚抓破，可能使患處受細菌感染，如金黃葡萄球菌，出現蜂窩性組織炎等」。若想止癢，坊間的止痕膏、藥油等有效嗎？「這些產品透過化學成分，讓皮膚覺得涼快來止痕，有可能刺激皮膚引起敏感」，建議用物理方法如冰袋冷敷患處，或服用含抗組織胺藥物，「蟲咬蝨咬的痕癢和紅腫是免疫系統反應，口服抗組織胺藥物可減低免疫系統反應，減少痕癢感覺。」

蚊叮和蝨咬後皮膚同樣出現紅腫、痕癢等徵狀，如何分辨？林嘉雯指通常蝨咬的患處呈圓形，約兩毫米大小，患處中間或有一紅點（蝨咬的痕迹），而且通常不止一處，而是數粒排列成行；外觀或較難分辨兩者，但可留意自己近期有沒有到訪過爆發蝨患的地點如韓國、法國、英國等，如沒有外遊，可檢查家中牀框、縫隙、牀褥有沒有牀蝨蹤影，辨別是否蝨咬。

港鐵不鏽鋼座位 藏蝨機率低

最近多國牀蝨為患，香港有沒有蔓延風險？陳偉強估計，在公共地方爆發的可能較低，「牀蝨爆發通常先在酒店出現，因旅客交流而傳播，再傳至住戶，一般都存於室內；今次在交通工具及公共場所爆發，實屬罕見」。外國鐵路座位若使用布料，不易清潔打理，座位間接縫有可能藏蝨；香港鐵路多使用不鏽鋼座位，容易清理，藏蝨機率極低，而且香港的公共交通例如港鐵、巴士等，都有定期滅蟲，所以傳播的風險不大。

假如在家中發現牀蝨，陳偉強提醒，應立即檢查被單、牀褥及牀頭板，尤其是近牆一面最易匿藏牀蝨。牀蝨不耐熱，身處超過45℃環境10分鐘便會熱死，所以適合以熱力方式處理。陳建議，如果家中有蒸氣清洗機，就應立即沿牀褥及牀邊噴灑蒸氣。

若情况不嚴重，可到藥房購買牀蝨專用藥粉，通常成分是矽藻土（又稱硅藻土），即坊間俗稱的「DE粉」。矽藻土吸水力強，能磨損牀蝨皮膚，令牠們脫水而死，建議於牀褥和牀板間撒上薄薄一層，可令牀蝨在數日間死亡。如情况嚴重，最好找尋有信譽的滅蟲公司處理。

文：陳真紀、張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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