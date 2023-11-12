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街知巷聞：「香港地標」自成一國 彩虹邨愈老愈可愛

【明報專訊】真的要重建了嗎？彩虹邨可說是全港最著名屋邨之一，既為遊客眼中的香港地標，更是很多人的成長印記。步入花甲之年，彩虹邨依舊瀰漫貼地的生活氣息，以及建有大量羨煞旁人的公共空間。街坊湛sir在此度過童年青年中年，他指出彩虹邨別具特色的一點：「有句俗話叫做『好襟睇』（耐看）！」

80歲老榕樹 陪街坊長大

任誰在彩虹邨漫步，也會有種時光倒流的感覺，六十年如一日的彩虹色外牆、老店裝潢，變化最大或許是黃毛小子轉眼已年過花甲。彩虹邨1962年起入伙，當時就讀小學一年級的湛sir是首批遷入的街坊。這日跟隨他瓹窿瓹罅，尋找邨內隱世秘景，發掘街角故事。

現時要前往彩虹邨，最方便的方法當然是經港鐵彩虹站，穿過光線略暗的隧道，兩分鐘左右便抵達邨口。這條公共屋邨既沒有接駁至大型商場，也不見辦公大樓，恍如自成一國的小社區。翻查地圖，彩虹邨確實有「結界」之感，因為整條邨被龍翔道、大老山公路等多條繁忙公路所包圍，獨享一大片土地，與鄰近坪石邨、采頤花園的分隔效果明顯。

在湛sir帶領下，我們經彩虹邨天主教英文中學旁通道進入邨內。前往打卡熱點的樓梯就在幾步之遙，不過湛sir未有立即帶路，反而叫我們留步，細看街口一棵老榕樹。早前游走彩虹邨總感覺舒適自在，此時才發現或許源於綠化有功。湛sir後來介紹眼前這棵榕樹，與前方的另一棵，在屋邨落成不久便由新界移植、「入伙」，按專家推測有80年歷史。數算年頭，湛sir與榕樹互相「睇住佢大」，兩棵樹現在分別有近7層和10層半樓高。

籃球場「嚴禁玩球」

湛sir口中的「多功能」停車場正對着兩棵老樹，除了供人泊車，更是街坊休憩好去處。天台由兩個籃球場、一個羽毛球場及小花園組成，由於彩虹外牆作伴，加上景觀開揚，近20年吸引無數遊客慕名而來。湛sir指向一個「小彩蛋」，只見天台牆身重複印上「嚴禁玩球」的黑字標語。明明這是籃球場，為何禁止玩球？他解釋：「幾十年前，有些很頑皮的小朋友，經常不守規矩在這裏踢球，所以屋邨才會印了這4個字。」

彩虹邨成為香港地標，其照片更多次獲國際攝影獎項。有趣的是，記者留意到遊客和街坊互不干擾，你有你拍照，我有我打波，形成一幅融洽的風景。到底居民怎麼看外人入侵生活空間？湛sir個人覺得，單純拍照不會造成很大騷擾，反而有些居民像他一樣，感到分外自豪，「我每次上去停車場頂（籃球場），見到多人呢，我好開心㗎。『哎呀，點解今日無人嚟㗎？』就唔開心。『嘩，今日咁多人嚟嘅？好呀好呀！』」他語帶興奮：「有種認同感，人家鍾意你的地方先會嚟嘛。」

神秘乒乓球室 別有洞天

沿樓梯離開天台籃球場，記者想起上次到訪時聽見「乒乒乓乓」的打球聲，卻找不出來源。這次有湛sir帶路，終於目睹乒乓球場的真面目。屋邨的乒乓枱大多放置在半開放空間，但彩虹邨有所不同，非但是密封空間（記者入內後街坊馬上把門關上），以免乒乓球滾走，還設有7把風扇促進通風，何謂非常貼心。

讓街坊大展身手的場所豈止咁少，湛sir後來引領我們到「奕棋角」，正好有幾個叔叔在切磋棋藝。這角落的由來又有一段古，「2000年有一班老居民（今日九成都不在了），想找地方捉棋。剛才看到邨口那裏（半開放空間），不是有人捉棋嗎？但這些人要求高，話那裏熱、嘈吵」。奕棋角前身是一間士多房，後來在居民訴求下改裝成棋室，湛sir憶述開放初期，街坊大排長龍，「快啲啦，捉咁耐，到我未呀？」時至今日，棋室經常是空無一人，湛sir直言我們剛好遇上一枱客，實屬運氣。

記者平日下午到訪，邨內街道人流不多，湛sir坦言隨着屋邨人口老化，這個小社區的確比以前冷清不少。參照位處邨口、紀念彩虹邨開幕的石碑，上方寫道此邨建有7450個單位，可容納43,300人。然而房委會資料顯示，目前邨內人口只有約17,500人，佔總容量約四成。曾經年輕的屋邨剩下獨守空巢的老人，「以前那些10人單位、五六個兄弟結婚後就搬走，甚至事業有成買咗樓，或者移咗民。老人家年紀太大，都不在了」。環觀四周，邨內的確以老街坊為主，直至放學鐘聲響起後，小食店前才多了一些年輕臉孔。

小社區自給自足 物價時光倒流

之所以稱彩虹邨為社區，因為街坊基本上毋須出外，也能應付所有生活所需，麵包店、診所、雜貨舖全部不止一間供選擇。來到小食店前，湛sir打趣問一條數學題：「假設現在袋中只有15元，都有啲肚餓，想吃4樣嘢，你估可不可以呢？」原來此處就連食物價錢也時光倒流，十分低廉合宜。

少數房委會管理 舖租平

湛sir解釋為何貨品價錢相對平民化之前，還指出彩虹邨商舖的兩個特點，一是店舖大多屬第一手或者第二手經營，換句話是60年間變化甚少；二是有些店舖經常關門休息，「唔憂做」。種種特色源於一個背景：彩虹邨是全港少數仍由房委會管理商舖的屋邨，所以小商戶面對較少的加租壓力，亦毋須考慮遷走。邨內還有全港為數不多的漫畫店，湛sir認為作為夕陽行業的漫畫店得以生存至今，同樣有賴租金低，「如果在外面點捱？講得難聽啲，（現在）蝕少少仲蝕得起」。

「前無古人下一句是什麼？」湛sir用此形容彩虹邨，無疑這條邨一直備受寵愛，1997年前經常成為外國官員訪港視察選址，近年則是年輕一代的打卡熱點。相信難以復刻的，還有一種街坊味道，以及廣闊的生活空間。湛sir不時邀請外人行彩虹邨，對方第一個反應是：「有咩好行呀？幾十年（屋邨）。」他便會回說：「行完你會愛上，不是百分百，但10個有8個都愛上。」

彩虹邨將重建一說並非首次傳出，湛sir記得在13年前自己仍是互委會主席，當時消息「講到實牙實齒」。今次是否屬實，還待政府解話。「有人話唔想搬，有人話想搬。不要說4萬多人，1000人都有不同的聲音。」年紀大機器壞，建築物亦不例外。湛sir承認有些居民或覺得單位日久失修，或有意搬近孫兒居所，所以支持重建。不過他就說：「在我來說，我真的不想搬。」

湛sir是社企「街坊帶路」舉辦的「遇見彩虹」彩虹邨社區導賞團帶領員，有關導賞團的資料，可瀏覽街坊帶路網頁：www.kaifongtour.com

高矮設計有心思 採光通風佳

彩虹邨設有許多公共空間，從設計可見是針對年輕人口，例如廣闊的天台籃球場。建築歷史學者黎雋維指出，屋邨當年的設計顯然考慮戰後嬰兒潮的背景，「當時已經知道這些年輕人要有很多空間，讓他們發泄精力」。要欣賞彩虹邨的建築特色，不得不提錯落有致的建築景觀，由8幢20層高、3幢7層高的住宅大廈組成。所有樓宇屬於舊長型，黎雋維說整體佈局結合單位面向，有助採光與通風，而且休憩空間和社區設施分佈在較矮的建築，縮短與住戶單位的距離，同時讓中間空間更為開揚。

「改建」有利可持續發展

對重建的看法因人而異，特別是彩虹邨這個地標屋邨，牽連因素更多。黎雋維從中反思重建本質，「慣性地覺得建築物舊咗，就拆咗佢、重建。這種想法在今日已經不合時宜，當大家正討論舊建築的文化價值，和可持續的未來」。拆卸及重建工程將造成大量碳排放，在重視可持續發展的前提下，可否選擇「改建」取代「重建」？他指彩虹邨或許已經太舊，改建的可行程度有待研究，不過這例子對「年輕一輩」的舊屋邨有啟發性，譬如及早重視保養工作，延長其壽命。黎雋維引用普立茲克建築獎得主Lacaton & Vassal的例子，他們把法國50多年樓齡的公共房屋大規模改造，加入採光露台及升級屋宇設備，毋須拆卸而以極低成本翻新，值得香港思考。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱安妮

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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