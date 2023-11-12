盤中食事：梅爾夫人的雞湯

生於基輔 長於美國

電影的原型人物——梅爾夫人本身是個豐富的題材，1898年出生於沙俄基輔（今烏克蘭首都），輾轉隨家人到美國定居，求學時期已主張猶太復國主義，一戰結束後赴巴勒斯坦，在北部Merhavia的基布茲務農，當時在農場已因領導才能，獲選代表出席以色列總工會（Histadrut）。及後因女兒患病而返美，1930年代重回巴勒斯坦在總工會成為執委，又擢升負責管理政治部門。以色列立國前、二戰期間，為了推動建國，以一介平民身分在國際間游說及談判，成為外交關係上一號重要人物。

這樣數下來，梅爾夫人前期的經歷與當今大多女性領導人的經歷相仿，如要呈現梅爾夫人政治生涯「狠」的一面，不能不提1972年至1979年期間「天譴行動」（Operation Wrath of God，又稱「上帝的復仇行動」）。1972年，巴勒斯坦武裝組織在西德慕尼黑，向以色列奧運代表團施襲，因警方營救失誤，全團11人罹難，這場「慕尼黑慘案」驅使時任以色列總理的梅爾夫人發起全球復仇行動，委派俗稱The Mossad（摩薩德）的情報部門，把發動襲擊的涉事人員、相關高層暗殺，事件被史提芬．史匹堡改編成電影《慕尼黑》（Munich，2005）。

廚房中的總理

《以》沒有交代上述事迹，把重點放在1973年贖罪日戰爭（又稱第四次以阿戰爭、十月戰爭等），以色列如何處理埃及和敘利亞的戰事。電影中的梅爾夫人是個進退失據、罹癌同時苦苦支撐大局，欠缺政治魅力的老婦。事實上，梅爾夫人的強硬作風，時常被批評為和平局勢落閘，但她對以國國土完整、寸土不失的主張，在電影中只是輕描淡寫帶過。電影避重就輕，取巧迴迂地刻劃其女性視角。

以色列首位總理大衛．本古里安（David Ben-Gurion）曾稱讚梅爾夫人是「內閣中唯一一個男人」，當然梅爾夫人不視此為讚賞。《以》或許是為她平反？在各大小會議，她因女性身分而受輕視的細節，在電影中被放大。而另一方面在廚房內閣的她，雖然下屬仍是不會待她先坐下，但對話字裏行間，表現得更強勢、更有話語權，捧着蛋糕命令將領不要自以為是，「Just remember, all political careers end in failure」（記着所有政治生涯終以失敗告終），下屬只能多吃兩口蛋糕泄憤，而這句對白也是日後她和無數政客的寫照；另一場戲，基辛格到訪梅爾夫人家中，她以家僕Leah是戰爭生還者，「情緒勒索」在俄國「食滯」不適的基辛格喝下Leah熬煮的羅宋湯，並提醒基辛格自己也是猶太人。1830年代已有「廚房內閣」一詞，是第七任美國總統傑克森（Andrew Jackson）在官邸邀請各界人士聚餐，商議政策，這些非正式聚會帶有貶義，當時受抨擊為小圈子凌駕內閣的「政治恩寵」（patronage）。但在梅爾夫人的廚房，因着女性身分、家中祖母的威嚴形象，一切又似乎合理。

雞湯待客 配無酵餅糰子

找到這個梅爾夫人的雞湯食譜，是源於9月初的一篇外媒報道，文章提及《以》在巴西的首映禮中，當地領使Daniel Zonshine的夫人向觀眾招待了這道雞湯，是梅爾夫人有名食譜之一。這道湯品在當日大獲好評，讓人在味覺留下對梅爾夫人的印象。按着材料沒有明確分量的食譜試做，也查找一些資料，說猶太人煲湯，肉類不用先汆水，只在煲湯過程撈走浮沫。湯底做法簡單，原食譜也寫道，愛吃飯的可在過濾湯渣後，加米再煮15分鐘。除了米飯，梅爾夫人常以雞湯煮Matzah balls，是一種由泡腍的無酵餅（沒有發酵、領聖餐的那種薄脆餅乾）與蛋、炒過的洋葱絲、番荽揉成的糰子。Matzah balls的麵糊很難塑形，像蝦滑用兩支湯匙刮出球狀，吃時口感有些煙韌的，帶點洋葱、番荽的香。因好奇把幾個糰子壓成餅狀煎香，似日式可樂餅（croquette），無心插柳，跟一道猶太人早餐Matzo brei相似。Matzo brei是用無酵餅用蛋漿浸軟再炒，brei意思即「炒」。可想而知，無酵餅是猶太人主食之一，但在香港難找到無酵餅，網上有食譜教用白色餃子皮加工製作，試過效果很好，用來做糰子之前已吃掉數塊，就是有點費工夫。

功過難評

整體而言，電影不算成功，而在此時風尖浪口，全球不少地方因戰爭激起反猶情緒，更是難以評價梅爾夫人一生功過，更莫談猶太食物。但食物在這種硬橋硬馬的政治人物傳記電影，有重要象徵意義則屬少見，除非那人是名饕客，但絕非政治生涯的重點。至今官方、正式單位的介紹中，梅爾夫人的廚房仍與她的名字緊扣着，甚至推介一本Cooking with Golda的食譜。彷彿廚房是女性「話事」的空間，對一國領導人也不例外，在她死後45年仍然被強調。反思上述符碼，以至電影場景調度，對於呈現女性時的落差，是否自己太敏感？

在戰事爆發後，大是大非當前，不是了解當地文化——尤其是飲食文化這種風花雪月之事的好時機，這文章怎樣寫、如何寫，雞湯也瀰漫着一種「人血饅頭」的腥臭味。然而相信大多數百姓是追求和平，因受苦的是他們，操控生死的政客，若說功過留待歷史評定，無論他們現實對戰爭中犧牲的人命，是否像戲中梅爾夫人表現得那般痛心難過，也任憑皆以「失敗告終」，都是太輕易放過。留下的不應是食譜，而是一串串死難者的名字。

餃子皮製無酵餅

【材料】

•白色餃子皮（無鹼水）……10塊

•麵粉（手粉）……少許

【做法】

1.撒手粉防沾黏，把餃子皮擀薄，或用手順着圓形輕輕拉薄

2.用叉刺孔洞，可刺密些，防止加熱時麵皮隆起

3.中小火在平底鑊乾煎，邊緣皺起時翻面，輕輕鋪平，煎至脆身

梅爾夫人雞湯

【湯底。材料】

•雞……1隻（約1.3公斤）

•甘筍……4條

•西芹……4瓣

•洋葱……1個

•新鮮番荽……30克

•甜椒粉……1湯匙

•黑胡椒……少許

•鹽……少許

【Matzah ball。材料】

•無酵餅……10塊

•洋葱……半個

•蛋液……2湯匙

•新鮮番荽……20克

•黑胡椒……少許

•鹽……少許

•油……少許

【做法】

1.甘筍、西芹切塊，洋葱去皮，番荽略切

2.湯鍋放入所有湯底材料及調味料，加水至覆蓋食材

3.大火煮沸後，轉小火把雞肉煮熟，過程中撈走浮沫及油脂

4.無酵餅用開水浸軟，稍為瀝乾水分備用

5.加少許油把洋葱絲炒至軟身

6.把所有Matzah ball材料及調味料拌勻，用叉子壓爛材料

．可按情况逐少加蛋液或麵粉

7.揉成小糰後放冰格1小時，另鍋煮Matzah ball，加入適量雞湯，煮約15分鐘

．如不想湯太渾濁，上碟時只取Matzah ball，另加雞湯

Matzah ball的麵糊用煎的，又是另一番風味，像一道叫Matzo brei的菜式

文、圖˙ 呂晞頌

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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