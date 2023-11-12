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2023年11月12日星期日
星期日生活
星期日生活
未來城市：劏房戶重災 學者研究多時 納公共衛生議題 抗蝨患上策
同樂同理
記同運會裏的多元和色彩
周日話題：發展局選擇性解讀國策：新田科技城新規劃破壞香港濕地
無名周記：耶路撒冷日常
豐饒海人：珊瑚魚，和十個潛水的青年
誰人日記：Duty of Care
周日話題：TikTok又成焦點
老少女之麻糬周記！
影像特區：同樂的歡顏
主題旅遊：回望愛沙尼亞蘇聯佔領苦難──靠一絲陽光 捱過寒冬
五音筆傳：2023年，The Beatles最後的新歌
#007 金魚囝
平安祭：誰見眾生苦
放心寫作：#64 〈說出來、寫出來〉
讀者來信：活出意義的鋼琴家
阿貓阿狗：#210 水墨（二）
movie chic, movie style：《白日之下》 題材轟動 演員出色
論語‧電影：寫一封遺書
家明雜感：《白日之下》百般滋味
影片簡評
單元連載：香港書74
星期日文學‧從講故台走進大銀幕：香港網絡小說與影視改編
{朋輩支援達人}陳尚懿 撐過欺凌歧視 做樹窿聽心聲 同行互勉 分享情緒不可恥
盤中食事：梅爾夫人的雞湯
社會實驗：放心講 開懷吃 共融餐宴 治療溝通、吞嚥障礙
無定向學堂：谷村新司純五聲音階魔力
街知巷聞：「香港地標」自成一國 彩虹邨愈老愈可愛
老少女之麻糬周記！
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【明報專訊】作者•Stella So
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未來城市：劏房戶重災 學者研究多時 納公共衛生議題 抗蝨患上策
同樂同理
記同運會裏的多元和色彩
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影像特區：同樂的歡顏
主題旅遊：回望愛沙尼亞蘇聯佔領苦難──靠一絲陽光 捱過寒冬
五音筆傳：2023年，The Beatles最後的新歌
#007 金魚囝
平安祭：誰見眾生苦
放心寫作：#64 〈說出來、寫出來〉
讀者來信：活出意義的鋼琴家
阿貓阿狗：#210 水墨（二）
movie chic, movie style：《白日之下》 題材轟動 演員出色
論語‧電影：寫一封遺書
家明雜感：《白日之下》百般滋味
影片簡評
單元連載：香港書74
星期日文學‧從講故台走進大銀幕：香港網絡小說與影視改編
{朋輩支援達人}陳尚懿 撐過欺凌歧視 做樹窿聽心聲 同行互勉 分享情緒不可恥
盤中食事：梅爾夫人的雞湯
社會實驗：放心講 開懷吃 共融餐宴 治療溝通、吞嚥障礙
無定向學堂：谷村新司純五聲音階魔力
街知巷聞：「香港地標」自成一國 彩虹邨愈老愈可愛
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