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記同運會裏的多元和色彩

【明報專訊】一連9日的同樂運動會（Gay Games）舉辦了18個項目，不同性／別、不同國籍的選手參加比賽，即使並非LGBTQ+群體一員，亦可報名參加；夜裏有音樂晚會，帶來酷兒表演的視覺和聽覺盛宴；同時，大會與本地同志酒吧合作宣傳，不僅向參加者展現了同志夜生活的景觀，亦提供了社交聯誼的聚腳點。連日來記者在當中，感受到跨越種族性別與國界的絢麗色彩和善意。

地鐵車廂中的彩虹手環，帶我認識第一對同運會選手，他們是來自澳洲的龍舟競賽選手Liam和David；同日下午遇上領隊Victor及其伴侶Ray和另外兩位隊員，當時他們正與同是參加龍舟競賽的居港菲律賓傭工交談，她在大街上舉着旗幟引領訪客前往伊館。由於他們是參賽人數最多的隊伍，在比賽中很容易就認出他們，一行30多名隊員，是澳洲首個以LGBTQIA+為主要成員的龍舟隊，多次出戰國際龍舟賽且時有佳績，從其強壯的體魄可見出訓練有素，團隊經營甚具規模。

選手穿起彩裙打氣

參賽的人自然享受其中，觀賽的歡呼聲亦是此起彼落，不時築起人鏈替剛完成賽事上岸的選手打氣。其中一隊本港的女子龍舟隊（Renegade Globe Paddlers）在第二天比賽接近尾聲時，特意穿上彩色芭蕾舞裙，排成一列替參賽選手打氣。「雖然我們隊伍裏沒有LGBTQ社群的成員，但我們都支持多元共融這些進步價值，我們不是為了穿著而穿著的。」隊員Tiffany說。

話雖如此，體育競技在互爭勝負時也有失和氣及衝撞的時候。龍舟賽中強隊敗給實力理應較弱的隊伍，理由是在All Gender組別賽事中，對方把所有生理男性編排參賽，「他們當然沒有違規，只是利用了比賽規則的優勢，就是沒有體育精神罷了」，敗隊隊員說；又，在足球賽事中，也聽到有球員抱怨有隊伍在場中非常兇猛暴力，偶有肢體碰撞亦不道歉。

LGBTQ+群體以外，參賽隊伍亦有來自私人公司和體育聯會。於柬埔寨出生、美國留學、在港工作多年的Thomas就是多隊公司隊（EY）的籌組人。身為LGBTQ+一分子，他希望可更積極參與同樂運動會，便在公司內籌組數隊足球隊參與賽事。今年大會贊助柬埔寨Lotus LGBTQ鄉村女子足球隊到港參賽，隊內成員大部分都是20歲左右的女同志或跨性別足球員，她們年少時已察覺自己的性向。家鄉的足球隊到港作客，Thomas拼盡全力支持。不論是足球場上，抑或晚上的音樂會，都見到他為隊員拍照留念的身影。回頭想，開幕禮時Thomas也是跟着柬埔寨隊進場。

各國選手相處融洽

「你要吃一塊Pizza嗎？」甫到達泳池看台，香港游泳選手Sebastian Turner便向我問道，熱情得讓人一時不知所措。我到場時剛好是賽事的午休時間，選手們都在伸展、休息，或閒談或躺着享受陰天的日光。乍看參與游泳的選手不多，大多是外國選手。相識短短一兩日，他們便直呼對方的名稱。經常在港大泳池舉辦游泳賽事，同時亦是這次泳賽的場地總監Dean說：「雖然這次游泳賽事的參與人數不多，但氣氛很好呀！大家都相處融洽，有講有笑，非常歡迎對方。在本地的競賽哪能看到這樣的光景？」同場一位80多歲的選手完成賽事後，現場義工和參加者都為他歡呼。

基於記者本身對龍舟運動有更多認識，與不同龍舟隊伍的接觸更多。同志酒吧將其中一天定為龍舟夜，記者獲不同龍舟隊隊員邀請出席，甫進內便接連見到連日見過的熟悉臉孔。雖說今年同運會參加者由過去萬多人，大減至今年2000多人，但正正因為人群縮小，大家碰面機會反而增加。在酒吧內大家很自然地隨着音樂晃動手腳，互相交朋結友，過了午夜場內愈見擁擠，昏暗燈光下一對對酒客流轉出一個個私密空間。

麻將競賽首次登場

今年同運會新增了甚具華人特色的麻將競賽，據說項目非常受歡迎，報名名額早已爆滿。場內20多枱麻將選手同時進行競賽，麻將碰擦聲此起彼落，不時有「雀客」食糊舉手，需要計分員幫忙驗局計分。雖說麻將是休閒活動，現場卻不失嚴肅氣氛，選手從中午到晚上10點，打6輪比賽計分，分數達一定排名才能進入複賽，最終在決賽定勝負。有選手因為打牌時長不敵疲勞提早離場，需由義工頂替或調枱續戰。縱然是麻將枱上，也是談笑風生。

Gay泛指同志，但也有快樂的意思。早在聽聞同運會將舉辦時，我已想拍下圖文故事，同運會群體的真實面貌，值得被更多人看見。在這一組相片，有選手親手寫下的話語，也有現場的點滴。你未必曾到訪同運會現場，但看到相片，你是否能貼近他／她們更多，與其同樂？

文、圖˙鄧家烜

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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