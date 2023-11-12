讀「同行鳥」義工陳尚懿的故事，會明白打開心窗跟包容別人一樣，都需要經過一個學習的過程。近日學童自殺的新聞引人關注，開學兩個多月，學生升中升大學換環境有沒有好好適應過來？選科和前途抉擇的困惑有沒有得到疏導？同學之間可找到能夠互相支援的好同伴？

牀蝨大有蔓延全球的態勢，聽到都一身痕。國際戰事仍然持續，其中林康琪提到，要了解以巴問題，簡單一張標示西岸、加沙及以色列的地圖並不足夠。上周日刊出了前規劃署長凌嘉勤就北部都會區規劃影響濕地的訪問文章；周中收到前天文台長林超英傳來兩幅標示新田科技城新舊規劃及現有濕地黑臉琵鷺出沒位置的地圖，回溯有關規劃時序歷程，質疑新擬「創新科技園區」位置移到生態敏感的大片魚塘濕地，政府政策是「過於飄忽」。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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