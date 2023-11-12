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未來城市：劏房戶重災 學者研究多時 納公共衛生議題 抗蝨患上策

【明報專訊】全個世界都有牀蝨，巴黎、首爾接連爆發蝨患，人心惶惶。有指早於1950年代，牀蝨幾乎絕迹人類生活；惟近幾十年牠們發展出抗藥性，還有隨着人口密度增加、往來頻繁，蝨患再次重返大眾視野。近日本地傳媒紛紛找專家傳授滅蝨大法，本文嘗試由公共衛生角度切入，探討蝨患的公共性，以及政策上有何對策。

牀蝨為患 衍生麥難民問題

牀蝨是否害蟲？相信深受其害的市民絕無異議，不過從政策層面，港府並無定期調查臭蟲（俗稱牀蝨、木蝨）分佈，所投放的資源不及鼠患、蚊患。綜合多年來官方說法，由於無證據顯示牀蝨為傳播疾病的媒介，而且蝨患普遍於室內私人地方出現，因此當局一般交由市民自行處理，提醒注意家居衛生，向有信譽的滅蟲公司尋求協助。

食環署回覆查詢指，一般而言，如接獲有關臭蟲的投訴，署方會派員到懷疑出現臭蟲的處所（包括私人樓宇），提供針對防治臭蟲的技術意見、灌輸相關衛生教育等。根據署方紀錄，近年涉及私人樓宇的臭蟲投訴個案持續減少，今年截至9月共接獲5宗個案，並無迹象顯示臭蟲問題在社區擴散。

實際上家居蝨患情况是否如此？牀蝨一直困擾不少基層家庭，一群中大教授及同學組成香港滅蝨研究行動組（下稱行動組），致力找出創新的牀蝨控制方案，為基層市民解困。自2019年，他們走訪過700戶深受蝨害的居民，收集牀蝨樣本並進行問卷訪問。明明牀蝨不懂挑選受害人背景，但中大社會工作學系副教授黃洪透露，向行動組求助的市民大多來自基層，「如果經濟條件好的、比較中產的住戶，其實可能已經找了滅蟲公司幫忙，通常用錢都可以搞得掂」。行動組另一成員、中大公共衛生及基層醫療學院副教授鍾一諾補充，基層市民居住環境擠迫，而且傾向選擇便宜的二手家俬，均是增加蝨患風險的因素。

黃洪關注牀蝨問題已有7年之久，最初源自一些「麥難民」的分享，「其實很多麥難民本身有劏房住，只不過（牀蝨）咬得太緊要，所以他們要落麥當勞瞓」。當時他已經觀察到街坊用盡千方百計，惟蝨患問題仍無法根治。牀蝨成露宿原因之一，但逃避只會令牀蝨不斷增生，鍾一諾直指儼如一個惡性循環，「任何理性的人都會覺得這是問題吧！」

平價滅蝨工具 涉科研範疇

食環署網頁介紹，臭蟲（牀蝨）會夜間吸血騷擾，使人不能安眠，叮咬處還會痛癢難忍。受害居民向黃洪訴說生活深受影響，「很多街坊真的咬到返唔到工，咬到個人好depressed（抑鬱）」。本以為受害者一定急於求助，但黃洪竟說有人選擇與蝨共存，反而是其家人向行動組求助。更不解的是，有此心態的不限長者，就連教育程度高的年輕人也消極面對。鍾一諾剖析他們的心態：「做了一次（滅蝨），牠又回來。你再做一次，牠又回來。整件事就會很沮喪。原來我花咗咁多錢都解決不了，我是不是應該花錢去做，還是跟牠共存？」

蝨患之所以像怨靈般纏擾受害者，一來源於目前未有迅速且有效的滅蝨方法。行動組的工作包括利用傳統方法為求助人滅蝨，並探討成效。黃洪直言現時的殺蟲劑只是趕蝨，而非殺蝨，「通常（牀蝨）聞到（殺蟲劑）氣味就會走，兩三星期就返嚟。還有牠匿埋在窿窿罅罅地方，根本沒辦法噴到佢」。就算是較有效的鹽酸類滅蝨產品，住戶仍然需要頻繁、勤力地使用，起碼兩三星期才可能見效。

要鼓勵居民解決問題，需要有效且價格低廉的滅蝨工具，這涉及科研範疇。黃洪嘆道：「唉，要找生物學家幫忙，我都講咗好耐，香港最初是沒有人做蝨的研究。」反之蟑螂、蚊的研究有不少，黃認為與政府的取態有莫大關係，獲重視的害蟲可獲更多研究資助。最終幾位中大生命科學學院教授加入行動組，目前正推展菇菌研究，原理是在菇菌殺死牀蝨之前，牠身上纏有的菌絲會散播至蝨窩其他同伙，把牠們連根拔起。

津貼滅蝨 治標不治本

細看行動組的組成，成員橫跨社工系、生命科學學院及公共衞生專業。黃洪解釋，不同學科背景各司其職，譬如部分長者不願丟棄物品，令蝨患難以解決，社工系義工會作心理輔導，「你幫她扔，或者她自己肯扔，這個也有頗大的工作需要做」。這個跨專業團隊不止是靜候菇菌研究成熟，亦透過登門造訪提高市民對蝨患的意識。特別是在劏房環境，即使苦主選擇與蝨共存，牀蝨仍有機會走到隔壁居所，造成他人困擾。

行動組之外，民間還有其他團體為基層提供滅蝨服務。不過，黃洪反映單靠義工力量並不足夠，「資源有限， 一個星期只做一戶，一年都只做到52戶。能夠幫到都是最嚴重那些（個案），實際上其他很多都要排隊等」。他最初以為蝨患集中在深水埗、大角嘴這些劏房林立的地區，直至團隊接獲港島區的求助，才發現全港九新界都有。要應對這個持續又廣泛的問題，行動組提倡把牀蝨納入為公共衞生議題，政府需要介入。

同樣面對牀蝨問題，基層和中產家庭所承受的健康風險有着很大的差異，這是另一個政府應當介入的理據。鍾一諾提及「決定健康的社會因素」（social determinants of health，SDH）的概念，「不止是個人因素，而是一些社會因素，導致這些個人不能夠個別地處理這些（健康）問題」。SDH包括權力、財富和資源分配，世界衛生組織引述研究指出，SDH可以比起醫療保健或生活方式更影響個人健康，甚至對健康結果的影響高達30%至55%。從此角度來看，鍾一諾認為蝨患情况明顯超出個人層面，政府若然着手解決，還有望一併處理其他蟲害。關愛基金曾經推出計劃，津貼低收入劏房戶滅蝨，鍾不否定對受眾的幫助，「這是可以幫到手的，但是有些東西讓個人處理，是治標不治本」。

紐約規定 業主呈年度報告

政府可以從何入手？行動組接獲的求助數字遠超食環署的紀錄，可見大多受害人並沒有向政府部門求助。鍾一諾提出政府可進行普查，了解香港家居蝨患究竟有多嚴重，例如將其列入政府統計處的「主題性住戶統計調查」。翻查過往的統計調查，主題涵蓋吸煙情况、就醫情况與抗菌素耐藥性等，同樣與公共衛生相關。

滅蝨方面，黃洪指出住戶認為大廈的公眾地方屬業主立案法團管理，義工隊亦難以在走廊、電梯推展滅蝨，令工作未及全面；劏房更欠缺法團管理，「就算我們很有心機搞了一間房，甚或十幾個單位一起滅蝨，但是去到其他地方又不做，我們就很難去根治」。鍾一諾從訪談發現即使居民保持家居整潔，但牀蝨從別處爬入屋中，令蝨患復發。他建議政府可考慮檢討樓宇結構、保養等相關規管，使滅蝨責任不止落於個人身上，也是樓宇管理的一部分。

巴黎研規範滅蝨價格

近年世界各地牀蝨為患，外地的對策或許有參考價值。美國國家環境保護局（EPA）明確將牀蝨界定為公共衛生害蟲（public health pests），其網頁除了介紹牀蝨的特性及處理方法，用家還可透過幾條問題，籂選出已向EPA登記、且切合個人需要的滅蝨產品清單。紐約市的法例更要求出租住宅物業的業主提交牀蝨年度報告，業主須嘗試取得各租戶的蝨患情况，包括有否採取滅蝨措施，並向租戶提供備案證明以及防蝨滅蝨指南。

法國巴黎最近蝨患肆虐，據BBC報道，當地政府正考慮的措施包括規範滅蝨價格、釐清業主與租戶支付滅蝨開支責任，以及設立滅蝨公司的註冊名單。至於離港不遠的韓國，首爾市政府預留5億韓圜應對，將開展為期四周的滅蝨工作，針對居所、澡堂、交通工具等高風險場所。

【牀蝨篇】

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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