歐陸菜伴黑膠妙韻 罕見炸豬頭肉凍

脆皮小牛扒 一咬肉汁四濺

靚歌之外，當然少不了美食。Melody主打現代歐陸菜，精選環球食材，包括：英國牛骨髓、菲律賓軟殼蝦、意大利乳牛帶骨肉眼、加拿大龍蝦及本地多寶魚等。菜式全是主廚Jamie Draper入行以來，總結加創作的經驗心得，坊間不多見。比如一道炸豬頭肉凍配黑布丁和燜白豆，靈感來源自英式酒吧的肉醬，以大量洋葱、芥末、雞湯和醋將豬頭煮過夜，大廚將之改良，裹上麵包糠炸香，配上粗獷且鄉土氣息濃重的黑布丁、燉煮過的白豆和微酸脆口的蘋果粒，做出香口又有新鮮感的全新味道。

餐廳不少菜式都用上西班牙著名Josper燒烤爐，能夠保存食物原汁原味。好似自家製的蒜頭腸，香烤過後，放在奶油菠菜上輕焗，香腸皮脆有肉汁，又帶冶味蒜香，好吃到停不了口。還有選用意大利幼牛製作的小牛扒，燒至半熟，切開粉紅柔嫩不在話下，最特別是上面鋪了一層以番茜、迷迭香、薄荷、巴馬臣芝士、蒜頭等打碎而成的脆皮，酥香輕薄，與伴碟爽口的翠玉瓜絲相映成趣，妙哉！●

Melody

地址：西營盤第三街100號

訂座網址：rb.gy/tipkwq

查詢： 9593 8110（WhatsApp）

註：設加一，逢周一休息