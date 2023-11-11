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飲食

「黎巴嫩街道」歎家常菜 小火爐盛烤肉 香料味撲鼻

【明報專訊】黎巴嫩，一個遙遠且神秘的國度。我們雖然未必有機會踏足，但就有機緣享受到他們的地道美味。最近尖沙嘴山林道新開了一家黎巴嫩餐廳，取名Rue du Liban，法文意思即「黎巴嫩的街道」，就是將當地大街小巷的美食囊括其中：家家戶戶都愛吃的乳酪飯，奶香綿綿；以火爐盛載的烤肉拼盤，肉香撲鼻；香烤芝士，鹹鹹香香。吃着吃着，嘴巴逐漸迷失在阿拉伯的異國風情之中。

香港人的幸福，不僅生活在太平盛世，且可以隨時隨地盡享全球美味，就算冷門如黎巴嫩菜也品嘗得到。新店Rue du Liban由埃及籍行政總廚Maged Makram主理，擁有超過40年高級餐飲經驗的他，早年任職開羅、南非多間國際星級酒店，機緣之下來到香港工作，看見港人愛吃海鮮、偏好清淡健怡的口味，與地中海之濱的黎巴嫩菜甚為相合，於是決心將之引進香港。

阿拉伯×地中海飲食特色

黎巴嫩算是比較西化的阿拉伯國家，加上位處地中海東岸，因此喜歡以檸檬、香草、海鮮及各種蔬菜入饌；少用濃重的動物脂肪，多用橄欖油，口味上較自然清新。Makram嚴選當地的果仁、香料入口，橄欖油亦用上濃郁的黎巴嫩出品，以保持正宗味道。

松露鷹嘴豆蓉塗中東包 經典美味

餐廳裝修也很有特色，以充滿阿拉伯氣息的寶石藍，配襯明亮的檸檬黃和繡花腰墊，天花垂下繽紛的仿真植物，遠看就像置身紫藤花海。食物方面，最吸引的必定是琳瑯滿目的冷熱開胃菜。松露鷹嘴豆蓉配合中東芝麻醬和檸檬汁，塗抹在即製的中東包上，是經典的美味；還有帶煙熏香的茄子蓉，加了甜甜洋葱和紅椒的紅椒核桃蓉，都是令人開胃的前菜。都說黎巴嫩菜尚清淡，從fattoush沙律就可見一斑。侍應推着餐車來到客人桌前，將櫻桃番茄、青瓜、雜錦辣椒、薄荷等配料，加入紅石榴蜜醬汁一同混撈，灑上炸過的中東包，味道有點似凱撒沙律，清爽微酸，但又吃出絲絲香甜，味道更有層次感。

雞肉乳酪米飯 奶香開胃

主食方面以燒烤為主，烤牛肋骨軟腍juicy，烤虎蝦就厚肉爽彈。最推介傳統串燒，將肉打成免治再串起來烤，香料味道尤為突出，卻又不會搶去肉香；又或者試試shawarma旋轉燒烤，外焦內香。選擇太多，心大心細？那就點雜綿燒烤好了，以金色小烤爐上枱，白煙飄飄，有齊羊肉、雞肉、牛肉，足夠4人享用，打卡一流。如想想吃點米飯，就要試一試雞肉乳酪煮飯，據說是黎巴嫩家家戶戶最愛的美食，奶白濃稠的乳酪醬，配白飯滑溜又開胃，加上燒雞肉、松子、原粒鷹嘴豆等，材料豐富，滋味得很。

可能你還是擔心菜式味道不合口胃，那不如先來吃一次午餐。Rue du Liban平日推出午餐，$108起就有4款前菜、自選1款主食及米飯、中東包，另有餐湯、甜品及餐飲，滿滿一大盤，非常划算。●

Rue Du Liban

地址：尖沙嘴山林道22至26號瓊林閣地下A號舖

查詢：2310 2922

註：設加一

文：胡慧敏

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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相關字詞﹕中東菜 中東餐廳 尖沙嘴美食 尖沙嘴餐廳 黎巴嫩 飲食

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