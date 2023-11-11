Sony長氣袋 追求聲畫沉浸感

處理器強勁 打機流暢

Xperia 5 V定位為輕旗艦，無論是Qualcomm Snapdragon 8 Gen2處理器或是Exmor T for mobile雙倍低噪感光元件，都與旗艦機Xperia 1 V同級。然而在相機規格上，Xperia 5 V刪去長焦鏡頭，機背只留下24mm主鏡頭及16mm超廣角鏡。不過主鏡頭在新感光元件配合下，可拍攝出2倍變焦的48mm效果。在雙倍低噪感光元件加持下，不論日夜、室內室外，都能捕捉主體的細節和自然紋理。散景模式也運用AI技術改良，使人像表現更加自然。拍片方面，新機新加入Video Creator自動剪片功能，用家只需選擇所需影片時長，然後添加影片、照片和音樂，Video Creator便會在1分鐘內自動剪出一條有特色的影片。

Xperia 5 V強調玩樂功能，內置的遊戲增強器方便調整畫面和音訊，還有語音聊天咪和屏幕錄製功能，簡單將打機戰况分享到YouTube；機身搭載了強勁的低音揚聲器，OLED顯示屏也引入Sony電視的圖像處理引擎技術，無論打機或是看串流影片都更有沉浸感。順帶一提，今代手機包裝採用了以竹、甘蔗纖維、再造紙等混合物料，全面「走塑」。機身元件也採用品牌開發的阻燃再生塑料，宣稱高達99%都是再生材料。●

Sony Xperia 5 V規格

系統：Android 13

屏幕：6.1吋2520×1080解像度21:9 OLED、120Hz刷新率

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

內存／儲存空間：8GB／256GB

外置儲存：microSDXC，最高1TB

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5200萬像素廣角鏡 f/1.9（24mm、48mm）、1200萬像素超廣角鏡 f/2.2（16mm）

前置鏡頭：1200萬像素 f/2.0

網絡：5G／Wi-Fi 6／藍牙5.3／NFC

電池容量：5000mAh

其他：3.5mm輸出、側置式指紋感應、4K影片錄影、IPX5/IPX8防水、IP6X防塵

體積／重量：154×68×8.6mm ／182g

售價：$7499

查詢：2833 5129（Sony）

[E潮]