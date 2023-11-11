Leica加持 Xiaomi $3299玩盡色彩細節

拍8K片 備簡便編輯功能

Xiaomi 13T系列提供兩種Leica攝影風格Authentic Look和Vibrant Look，搭載Leica經典的影像美學，帶來自然的色調、高對比度和陰影。相機也內置6種Leica濾鏡，其中包括參考自Leica M-Typ240 Film Mode的最新Leica Sepia和Leica Blue，提供更多構圖選擇。

今代亦首次引入Pro mode自訂攝影風格功能，可以在拍攝前自由調整曝光、色彩和細節，以保留更多細節和色彩，方便後期處理；也可以保存自己的喜愛設置，打造獨特的個人攝影風格。

影片錄製方面，2款新機都支持10-bit LOG 4:2:0 H.265規格，可以更精細地控制色彩和細節。預設的Rec.709 LUT使影片更具專業感，Xiaomi 13T Pro更容許用家導入自選的LUT風格，為影片賦予更多個人的風格。此外，Xiaomi 13T Pro還支持8K影片拍攝，後置相機全焦段都支援4K影片，並且具備快速簡便的編輯功能，可使用Xiaomi Gallery應用程式中的Video editor，輕鬆編輯字幕和額外音軌，非常適合創作社交媒體短片。

Pro版19分鐘叉滿電

外觀上兩款Xiaomi 13T分別不大，皆配備6.67吋CrystalRes屏幕，支援最多144Hz的刷新率及1.5K（2712×1220）解像度，1200尼特亮度及2600尼特的峰值亮度，以及100％的DCI-P3色域覆蓋率。

兩部新機均擁有IP68級防水和防塵等級，設計堅固耐用，提供3種顏色選擇，包括黑色、雪山藍和原野綠。當中藍色版本背板特別用上仿皮革，質感柔軟舒適，其餘兩色則採用玻璃設計。

兩機最大分別在於處理器，Xiaomi 13T Pro採用了MediaTek Dimensity 9200+晶片組，搭載八核心旗艦CPU，主頻高達3.35GHz，並內置Arm Immortalis-G715 GPU，提高圖像處理性能，讓遊戲體驗更加流暢。記者利用Geekbench跑分，單核大約取2000分，多核大約取得5500分；而Xiaomi 13T則內置MediaTek Dimensity 8200-Ultra晶片，採用了最新的TSMC 4nm製程，同時提升了CPU和GPU的性能。利用Geekbench跑分後，單核大約取1200分，多核大約取得3800分。Xiaomi 13T系列還配備了特大面積的不鏽鋼散熱板，提高散熱效能。

兩機的快充速度都有分別，Xiaomi 13T Pro120W快充，只需19分鐘即可充電至100%；而Xiaomi 13T則對應67W快充，可在5分鐘內充電至21%。●

Xiaomi 13T／Xiaomi 13T Pro規格

系統：MIUI 14（Android 13）

屏幕：6.67吋2712×1220解像度CrystalRes AMOLED、144Hz刷新率

處理器：MTK Dimensity 8200 Ultra（13T）／MTK Dimensity 9200+（13T PRO）

內存／儲存空間：12GB+512GB

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000萬像素f/1.9、5000萬像素2倍長焦微距f/1.9、1200萬像素超廣角f/2.2

前置鏡頭：2000萬像素f/2.2

網絡：5G／Wi-Fi 7／藍牙5.4／NFC

電池容量：5000mAh

智能快充：67W（13T ）／120W（13T PRO）

其他：IP68、HDR10+影片攝錄、屏幕指紋、面部識別

體積：162.2×75.7×8.49至8.62mm

重量：約193至206g

售價：$3299（13T ）、$4599（13T PRO）

查詢：3077 3620（小米）

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