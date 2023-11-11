$5098擁旗艦級屏幕相機 Samsung親民手機 薄荷綠賣萌

Samsung Galaxy FE是大受中階用家歡迎的型號，去年一度停產後今年回歸市場。Galaxy S23 FE提供4種充滿青春氣息的配色，包括薄荷綠、椰子白、芝麻灰和香芋紫，而且售價僅$5098，比S23系列便宜。至於性能上差距多少，找來容量同為256GB的Galaxy S23（$5898）來簡單比較一下。

6.4吋屏幕 機身設計簡潔

外觀上，Galaxy S23 FE配置了跟S23系列同級的Dynamic AMOLED 2X屏幕，6.4吋的尺寸比S23（6.1吋）更要大，設計簡潔利落。Galaxy S23 FE搭配vision booster技術，能夠根據環境自動調整亮度。由於尺寸較大，可配置容量高一點的4500mAh電池，支援智能調節電量以提高續航時間。Galaxy S23 FE一樣可對應25W充電器，可於30分鐘充電50%。

至於拍攝質素，Galaxy S23 FE大致跟Galaxy S23看齊，同樣備有5000萬像素主鏡頭、1200萬像素超廣角及3倍光學變焦長鏡頭，惟長鏡頭與前面的自拍鏡頭的像素削減了一點。Galaxy S23 FE支援nightography功能，在低光環境下拍攝人像依然亮麗。拍攝時既可選擇專業模式，手動調整各種參數；也可使用Camera Assistant App，選擇所需的自動化功能，搭配AI編輯工具就更方便。影片拍攝方面，新機支援數碼與光學防手震，邊行邊影都確保畫面穩定。

上代旗艦處理器 冷卻系統保穩定

作為中階手機，Galaxy S23 FE配置的是Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1，即S22系列的處理器，利用Geekbench跑分單核分大約為1500，多核分約3800，尚算不錯。值得一提的是，手機內置vapor chamber冷卻系統，以保持手機效能穩定。●

Samsung Galaxy S23 FE規格

系統：Android 13

屏幕：6.4吋2340×1080解像度120Hz Super AMOLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

內存／儲存空間：8GB／256GB

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000萬像素f/1.8、1200萬像素超廣角f/2.2、800萬像長焦素微距f/2.4

前置鏡頭：1000萬像素f/2.2

網絡：5G、Wi-Fi 6、藍牙5.3、NFC

電量：4500mAh

其他：屏幕指紋、4K影片錄影、IP68、25W快速充電

體積／重量：158×76.5×8.2mm／209g

售價：$5098

查詢：3698 4698（Samsung）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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