莫內《吉維尼旁的塞納河》 探索印象派畫風重磅作

另一重磅作品是保羅．席涅克（Paul Signac）的《西斯特隆小鎮》。藝術家這年只創作了9幅作品，此畫是其中之一。作者描繪了一個名為西斯特隆的小鎮，它位處兩座山脊的狹谷，被稱為「普羅旺斯之門」。作品以細膩精妙、閃亮奪目的點彩筆觸繪畫，明艷的色彩則展現出野獸派精髓。而作為點彩派的領軍人物，作者使用大量純色而細小的圓點，在畫布上勾勒出山巒地形和具戲劇感的光線。每個圓點均有如珍珠落玉盤般躍然紙上，同時又巧妙地融入整體之中。

這系列作品出自美國著名藝術贊助人艾倫及西蒙‧哈特曼伉儷珍藏，兩人以眼光獨到見稱，是名聞遐邇的藝術古董商。艾倫在紐約Madison Avenue開設著名的Hartman Rare Art藝廊，並在達拉斯和棕櫚灘設立分館，蒐羅全球各地珍品。

紐約邦瀚斯拍賣

日期：12月14日

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