親切的疏離 細聽My Little Airport《憂傷的嫖客》

【明報專訊】前陣子跟低音結他手Anson飲茶傾音樂,由他跟Clave的隊友到加拿大演出的見聞、他另一樂隊Drive-by剛出的首張EP Lands Between,說到香港獨立音樂人的困難與辛酸,然後彷彿順理成章,就談到剛剛舉行了一連6場《你告訴我一個昆德拉的故事 (sorry, the same old story)》演唱會的My Little Airport(MLA)。