從新生代爵士歌手作品入門

【明報專訊】爵士樂如何「入坑」?「如果有人聲演唱,大家會較易入口,始終欣賞純音樂需要多少少心機。」資深爵士樂迷Rudi建議可從近年人氣的新生代爵士歌手作品入手,如冰島華裔女歌手林冰(Laufey)、2023年的格林美獎「最佳新人」得主Samara Joy等。爵士樂曲風多元,要了解這種魅力,可在音樂串流平台上將Fly Me to the Moon這首常被爵士樂手改編成不同版本的經典歌曲製成播放清單,就可聽出Jazz的不同風格。