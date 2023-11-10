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開眼 玩樂擴志

爵士團體「奇招」俘虜新手

【明報專訊】《藍色巨星》令更多人認識爵士樂，本地爵士樂普及團體「翻騰三周半」也以這部電影為題，舉辦過4次演奏會，場場full house。近5000呎場地，擠滿百多二百名20、30歲年輕人。樂手以樂聲交流，觀眾專注傾聽，獨奏走向高潮時報以歡呼聲、掌聲，意猶未盡時大喊encore，將樂手推向更忘我狀態，爵士樂原來可如此狂熱！鋼琴手Bowen說，爵士樂就是表達自己當下感受，每次演奏都有不同。「尤其即興元素讓演奏更刺激，充滿未知，但同時要擁抱未知，相信大家一齊就能令演奏成功。」

翻騰三周半為了推廣爵士樂出盡「奇招」，譬如在社交媒體分享爵士樂memes，又聯乘哲學團體、嘻哈界，讓大家以不同角度認識爵士樂。爵士樂本質以演奏與live為核心，他們便邀請本地樂手示範，又舉辦免費jam session，為它們賦予搞怪名字「淺水區」與「1.5米標準池」，讓新手與有一定合奏經驗的朋友可無負擔地玩音樂。早前他們也獲邀到西九的自由爵士音樂節開講。

爵士樂要求聽眾有一定鑑賞能力，Bowen認同這讓大家覺得有距離：「或許嘗試抱着一個尋找未聽過的聲音的心態，如獵奇一樣，反而會喜歡上爵士樂」，讓人愈陷愈深，領悟到爵士樂的魅力。

翻騰三周半

地點：新蒲崗三祝街22號啟德工廠大廈第一期B座6樓

查詢：@fountaindechopin（Instagram）

註：活動只限會員參與

[開眼 玩樂擴志]

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