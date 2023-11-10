明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

爵士樂空間 用心聽故事

【明報專訊】門外漢聽爵士樂，常覺有距離感、聽不明白，不過8月底上映的爵士樂主題動畫電影《藍色巨星》（Blue Giant）彷彿打開了一道門，以熱血追夢故事、動聽的爵士樂曲，吸引一班新人投入這門音樂文化。看完電影意猶未盡的記者，跟着廣告人兼資深爵士樂迷Rudi Leung介紹，走訪本地爵士樂空間，到咖啡小店感受日式爵士喫茶店質感，去工廈睇Jazz gig體驗演唱會般的狂熱氣氛；爵士樂那搖擺於節奏與音符間的自由與刺激，原來會讓人上癮！

咖啡小店「暗號」尋知音人

西營盤街角的咖啡小店Kind of Brew，紅磚紋牆身掛有幾把爵士樂及藍調大師的同型號結他，室內一隅放有爵士樂黑膠，在下着雨的午後，翻着唱片的老闆與擦着杯子的咖啡師，就像等待認出店名暗號的知音人推開大門。「嗨，你喜歡爵士樂嗎？」「噢，我也是。」有如村上春樹筆下的爵士喫茶店。

小號大師經典作 即興演奏精髓

Rudi初次到訪Kind of Brew，就被這種氛圍吸引。「這裏就像日本雜誌介紹的爵士喫茶店，在香港這沒時間、空間的城市，能有這樣一個地方聽音樂、享受咖啡，實在難得。」他口中的爵士喫茶店是日本獨有風景，老闆酷愛爵士樂，有自己的選曲口味，對音響器材有要求，在這裏咖啡輕食只是配角，聆聽音樂才是正事。

Lenco唱盤流轉着爵士樂小號大師Miles Davis的Kind of Blue，店內一對Harbeth M30音箱流淌出溫暖樂聲，讓人沉浸其中。老闆Ricky笑言這有如Kind of Brew的主題唱片，每每有初訪的新手樂迷請他推薦爵士樂唱片，他都會播放這經典之作。它完美演繹爵士樂即興演奏（improvisation）的精髓，當年錄音時樂手只定下調式（mode）和主題旋律，其餘部分即興演奏出來；連店名靈感也取於此，有如暗號一樣，讓爵士樂迷一看，就知道這是爵士樂咖啡店。

細聽村上春樹爵士選單

Ricky偏好1950至60年代的硬式咆勃（hard bop）爵士樂，喜歡其旋律鮮明動聽。然而店內選曲不限於此，從新生代爵士歌姬Samara Joy，到村上春樹發行、去年重現大學經典爵士組合的演奏會唱片都有，大部分是私人珍藏。別人在咖啡店寄放咖啡杯，他的客人就放下「私伙」黑膠唱片，偶爾過來聽。「我覺得是個好的signal，因為他們覺得這裏是一個會經常回來的地方，而非純粹打卡就走。」Ricky不時舉辦音樂沙龍，或會員限定的爵士樂演奏會，在這片爵士樂仍屬小眾文化的土地上，帶來更多爵士樂想像。

一說起jazz，他就侃侃而談，與Rudi從演奏會說到爵士樂推廣發展，幾個小時都不成問題。但Ricky初接觸爵士樂時其實沒有很喜歡，慢慢鑽研，聽不同類型、年代的樂曲，愈聽愈覺得這音樂符合心境。「當你活到一個年紀，就想用感覺享受一件事，而非強勁節拍、歌詞帶來的官能刺激，尤其聽爵士樂，很需要用心感受。」從樂手排列的每顆音符、演奏的強弱等，傾注自己的個性；比起欣賞旋律動聽與否，更多的是「聽」人的故事：聽樂手，也「聽」自己的。

Kind of Brew

地址：西環西營盤第一街112號地舖

查詢：9446 2900（WhatsApp）

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞