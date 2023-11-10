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開眼 建築

在平原上掀起「考古現場」 發掘丹麥隱秘莫斯加德博物館

【明報專訊】建築與地景（landscape）很多時候都涇渭分明，就如一個建築項目裏，這兩個部分也各自有獨立的設計師。也許如此，landscape很多時候被譯成「園境」，也就是在建築量體（massing）四周的花草樹木、戶外家具等元素。然而，我們若以「地景」去理解它與建築之間的關係，便會發見原來「地景」可以反過來告訴建築物，它應該長什麼樣子。在丹麥奧胡斯（Aarhus）南部的一片森林和原野中，莫斯加德博物館（Moesgaard Museum）恍如在平地上掀起的一角，悄悄地訴說丹麥史前的故事。

建築物由當地的老牌建築師事務所Henning Larsen設計。近年北歐事務所常以大刀闊斧的手法，設計出形式（form）鮮明的建築物。這個博物館也不例外，以窄長的三角形為單一量體，從平地中緩緩升起。偌大的斜屋頂成為了草地，屋頂上開着大小不一的洞，有的如天窗將自然光引進室內，有的則成為博物館的出入口。

三角外形 用料簡約

從遠處已可感受到，建築物的用料踏實簡約。外牆及屋簷均用上清水混凝土，並貫徹到室內的樑柱、樓梯及間牆等。內部的裝飾也盡量簡潔，只以懸垂條狀木天花板用作調節室內噪音，窗框也使用了木材互相呼應，並以金屬豎框（mullion）支撐幕牆。

博物館以史前的人類及民族歷史為重心。建築師受到這一點啟發，將博物館想像成大型考古現場，讓觀眾欣賞館藏的同時，也能一層層地發掘歷史——從地面層的主入口進入，觀眾會到達大堂，繼而由大石階引領往下行，到達地庫的主要展廳。室內環境也隨着空間功能轉變而由光變暗。中庭的大樓梯連接橫跨12米高差的3個主樓層，雖然令樓梯有點陡峭，但開放平面的設計，加上部分樓板中空設計或向後退入，打通了層與層之間視覺聯繫，並使部分地庫空間仍然有自然光滲透，讓整體空間感更為寬敞。

斜坡屋頂供野餐滑雪

屋頂下的空間是博物館，屋頂上緩坡則創造了新的「地景」。建築師的想法是讓那裏成為公共空間，訪客可在夏天綠草如茵的季節野餐，享受北歐漫長的日照；冬天鋪滿白雪時，則成為滑雪的場所。不過我參訪博物館的時候，天正下着毛毛細雨，溫度寒冷但未至下雪，因此屋頂上的人實在門可羅雀。全露天的屋頂公共空間往往受制於天氣因素，這點在不少建築也有出現。

斜坡大屋頂及開放平面的設計，創造了與地景融合的空間感之餘，也提升了建築物的能源效益。例如屋頂背向南方，讓主要窗口朝北，大大降低直照陽光從南方進入室內的比例；屋頂上的泥土及草坪也能減少混凝土吸收熱能，兩者皆大大減少室內恆溫系統的負荷。

相較於其他建築類型（如住宅、寫字樓），博物館在設計上往往更具彈性，因此會出現一些如紐約及畢爾包古根漢美術館般，在城市中別樹一幟的例子。莫斯加德博物館的外形一樣不乏標誌性，卻未有意圖樹立標誌，只是如謙謙君子般俯伏在平原中，讓地景繼續成為主角。

文：陳卓喬（Jefferson Chan）--戰後建築研究檔案（FAAR）成員

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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