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【台南】來自藝術節的比利時聲音

【明報專訊】上月特意前往欣賞台南藝術節節目，在眾多表演活動中，筆者觀看的是比利時劇團Ontroerend Goed《我們不就正在邁向新時代》（以下簡稱《我》），亦是台南藝術節中唯一一個外國演出團體的表演節目。台南藝術節由本年10月中舉辦至12月初，節目類型包括講座、工作坊、展覽、舞蹈、街頭藝術、布袋戲、歌仔戲、兒童劇、偶戲、戲劇及音樂劇，種類繁多豐富，10月起台南藝術氣氛相當濃郁，特別一提除了《我》之外，節目更有香港創作人的蹤迹，第一個是由剛加入台灣劇團「天照光創作體」，現為該團之全職駐團編劇的香港資深劇作家鄭國偉，重編轉譯港情港味得獎作品《好日子》，另一個是茹國烈先生近年大熱，周遊列國宣講題為「當記憶成為文化—歷史城市的可能性」的大師系列講座。

回到筆者今次欣賞的作品，比利時劇團Ontroerend Goed曾經在香港及澳門演出數個劇目，包括：《打擂台》（2015）、《金錢世界》（2019）及《TM》（2022），都是跟香港藝術節合作，今次《我》是該團首次來台，是另一個在歐洲好評如潮的獲獎作品。Ontroerend Goed成立於2001年，作品偏重形式與內容的結合，經常被評價為尖銳獨到，演出形式經常需要觀眾去參與，其中一個最廣為人談論的是《觀眾》中，演員於演出中途突然對準其中一名女性觀眾要求她張開雙腿，其餘觀眾即時「被參與」演出，是阻止、沉默抑或離場，現場觀眾需要即時作出反應。劇團的另一特色是以「遊戲」作為演出形式，在《金錢世界》中觀眾被安排分開坐上賭枱，即時參與一場投資遊戲，沉浸在經濟市場內，經歷着情緒高低起伏。

《我》劇並沒有互動或沉浸，但在表演形式上卻跟觀眾玩了一場遊戲，下半的表演是上半的倒帶，演員們會有如錄影帶倒帶般的身體表演。演出完結後導演Alexander Devriendt恰巧在劇院大堂跟觀眾聊天，筆者趁機訪問導演，他提到跟團隊花了很多時間在身體動作表演的研究，更向我即時示範，假如一個人要表演得像錄影帶倒帶的身體動作，應該如何調整等，從他的回答感受到，團隊為了成就這個表演目標，花了非一般的心力和鍛煉。

在網上查看，發現來年Ontroerend Goed將再次到港演出兩個新劇目《一個人的微笑》及《一個人的遊戲》，宣傳上寫「打破觀眾與演員之間的牆，拆開劇場、遊戲、體驗、表演的形式框架，把觀眾變成真正的主角」，對這類新形式表演有興趣的觀眾萬勿錯過。

文：鄧世昌--編劇，黑目鳥劇團藝術總監，目前為台北藝術大學戲劇學系博士學生

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