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開眼 大都會文藝誌

【香港】《小平你好》之西方戲劇味

【明報專訊】修讀編劇以來，西方戲劇史讀了不少，從這角度再看東方表演藝術，真有大開眼界的感覺。先前讀編劇的朋友們說新光戲院未必能續約，覺得要把握機會看劇，所以一起買票入場看《小平你好》。到達新光戲院時，只見大堂中央做過拜神儀式，觀眾圍着乳豬排隊入場。

放眼望去年輕觀眾不少，這幾年李居明編劇的歷史及時事粵劇如《粵劇特朗普》、《智擒四人幫》、下年重演的《毛澤東》等，真拓闊了粵劇的觀眾群。筆者入場坐下不久，編劇李居明也入場坐在前排位置，身旁的觀眾叫他「大師」，歡呼之餘還有人吹哨子，熱情程度是筆者看香港戲劇沒見過的。

第一場是「革命情傾牛角包」，沒想到介紹該場劇情的字幕播完後，會在投影幕上看見大大個完整的牛角包，接着出現花神咖啡館的照片，然後是一些在咖啡廳打工的小廚師唱歌跳舞！台上亦選用了粉紅粉藍這些炫目且帶有象徵意義的燈光，筆者驚訝在聽到大老倌龍貫天唱粵曲之前，竟然先聽到西方古典音樂，以為自己去看西方音樂劇。而此段其實是講鄧小平在法國留學時得周恩來照顧，最後得罪駐法大使被迫逃亡蘇聯。

此劇由1924年鄧小平還叫鄧希賢的學生時代，說到他1997年逝世的時刻，如何在8場之內講完鄧小平的一生？筆者發現粵劇每場之內並不會有時空上的跳躍，最多只會呈現一些畫面補充故事內容，例如在第五場「周總理彌留生辰」周恩來回想自己被批鬥的經歷，所以安排演員演出文革畫面，但鄧小平面對的事情，各種心理上的成長與轉變，大多是「唱」出來的，所以觀眾相對難以投入並共情角色。不過這恰好達到西方戲劇大師布萊希特喜歡的間離效果，避免觀眾過分投入劇情之中而失去反思，當然布萊希特也是得中國戲曲大師梅蘭芳表演啟發，才發展自己的藝術體系。

最後不得不提第七場「鄧鐵鋼大戰戴金屬」，飾演鄧小平的龍貫天舌戰反串飾演戴卓爾夫人的陳鴻進，戴卓爾夫人一走出來高喊「god save the queen」，然後兩人開始討論香港回歸，想不到李居明用傳統小食角仔來講一國兩制，芝麻蓉角仔代表資本主義，豆蓉代表共產主義，新款角仔把兩種口味混在一起就是「一角兩制」了。講到「馬照跑舞照跳」，還真的有演員出來跳華爾茲。

至於數白欖，唱粵曲這些部分對筆者來說是新穎的，眾演員中特別喜歡新劍郎的歌喉。而龍虎武師表演武打動作，在地上翻滾，跳到椅子上等部分筆者看着也連連驚歎，是有趣的體驗。李居明謝幕時說新光戲院有望續約，笑言不知下次龍貫天會飾演哪一個領導人。

文：劉螢--香港編劇學生

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