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【瓦哈卡】亡靈節觀摩「死亡藝術」

【明報專訊】自動畫《玩轉極樂園》（Coco）上映後，吸引更多旅人親身到墨西哥體驗傳統節日亡靈節（Día de los Muertos）。剛過去的11月1及2日，我來到墨西哥南部城市瓦哈卡（Oaxaca）過亡靈節，並觀摩當地獨特的「死亡藝術」。

亡靈節源於墨西哥古文明阿茲特克，傳說有死亡女神掌控來世，善待亡者才會保佑來年豐收。後來墨西哥被西班牙殖民，亡靈節因而結合原住民祭祀與天主教紀念聖人的儀式，在11月1及2日慶祝。墨西哥人相信，死亡只是生命周期其中一環，因此不介意用骷髏頭開死亡的玩笑，亦不忌諱談及死亡。

瓦哈卡的節日氣氛濃厚，五顏六色的剪紙滿城飄揚，大型骷髏公仔創意滿分，加上盛裝打扮的遊人，整座城市如同一個大型藝術盛會。

七彩祭壇喜迎亡魂

市中心有一個祭壇展覽，展出瓦哈卡不同原住民族群的祭壇。亡靈節是召喚亡者共聚的日子，而祭壇（altar）就是為了引領他們回家，是亡靈節重要的傳統。每個祭壇獨一無二，但有某些物件和元素必在其中，各有象徵意義，也蘊含墨西哥人對死亡的看法。

場內的祭壇多有3層高，放置琳琅滿目的祭品，大開眼界。萬壽菊擔當指引亡者回家的角色，而佈滿萬壽菊的拱門則是出入死亡世界的大門。祭壇備有食品和水，因為亡者要走很遠的路回來，一到埗就要大吃大喝補足體力。當中不乏傳統食物，例如墨西哥粽（tamal）、墨西哥卷餅（tortilla）與醬汁莫利（mole）。另外必備「死人麵包」（pan de muerto），是一種蛋黃製成的麵包，並包含由糖做成的人臉公仔，代表靈魂。祭壇常見的元素還有香，用於潔淨環境，並透過煙的氣味吸引靈魂；蠟燭和彩色剪紙，用作引領亡者方向；以及糖做的彩色骷髏頭，象徵每個人的終點都是死亡，縱使無可避免，但卻是生命的開始，因此不必悲傷。

瓦哈卡州（Estado de Oaxaca）的原住民人口在全國排行第二，近半人口均是原住民，來自16個族群。參觀不同祭壇，順道了解墨西哥地域與原住民文化，例如在瓦哈卡鄰近太平洋的沿海地區天氣炎熱，在該地的祭壇可以找到椰子、木瓜、香蕉等熱帶水果。

木屑地氈盡顯幽默

主要大街Calle Macedonio Alcalá展出更多「死亡藝術」，鋪滿大型骷髏畫作，呈現墨西哥人對死亡的幽默想像：骷髏頭浸溫泉、在花園舒展骨骼、穿著華麗禮服結婚……極樂世界一樣多姿多采。這些大型畫作名為木屑地氈（tapetes de aserrín），源自歐洲，後來經西班牙殖民者傳入美洲，現時盛行於墨西哥和中美洲的聖周（holy week）遊行，並延伸到亡靈節慶祝活動。製作木屑地氈，需先清潔木屑，再浸泡在天然染料，然後晾乾。完成地氈後，需輕輕噴水，以固定木屑並防止褪色。亡靈節的木屑地氈，還會加上萬壽菊花瓣、粟米、鹽和蠟燭等製作。

在墨西哥過亡靈節，除了與當地人一同慶祝死亡，更是一場藝術盛會，從色彩中顛覆對死亡的想像。

文：洪慧冰--獨立旅遊記者，現旅居拉丁美洲

設計：賴雋旼

編輯：何詩韻

電郵：friday@mingpao.com

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