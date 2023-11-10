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Friday Planner：藝遊啞鈴島

【明報專訊】溫度稍降，風中帶着涼意，此時往離島輕鬆短遊，不死困於一式一樣的購物商場，也是個樂繽紛的好選擇。近年長洲遊人蟻聚，常令人苦笑快要「陸沉」，但除了大魚蛋和張保仔洞，確是有不少新好去處，例如「長洲戲院」，多去也不嫌悶。這座建於1931年，本來已被大眾遺忘的戰前建築，近月終於重新進入文藝界和教育界視線。

有投資者將這座三級歷史建築和附近的土地重整成文化園區，而在戲院旁的「長洲文化館」已於8月率先開放，寓保育於教學與消閒，學校可包場讓師生一同製作平安包和瓦當拓印，甚至有考古勘探的體驗班，更深入認識這個至少在3000年前已有人類踏足的「啞鈴島」。遊客則可在影棚玩角色扮演，在仿照著名港產片的布景拍古裝片或法庭戲，還有專人剪輯成短片。

「長洲戲院」主體現正修葺改造成中餐廳，預計2025年才能重啟，但在旁現設有上萬平方呎的「銀幕大笪地」，大家可在大草坪露天睇戲，據知主辦方正籌辦首映活動，影迷們久違了的邵音音早前有短片奪得多項國際影展的影后獎項，而香港影后羅蘭姐也有新作，兩者有機會同日播放，她倆或有機會現身長洲，大家可密切留意消息。

看完電影，不到10分鐘路程就有「渡日書店」，不少選書都與香港主題相關，文青必訪，附近的「三：三」咖啡館更是上佳tea time去處，當日我試了「平安包特飲．紫芋抹茶包」，既有長洲特色，味道層次也豐富，店家更是相當親切，談談笑笑就是一個下午。這個11月，遊長洲，應是平安喜樂之選呢。

#長洲戲院 #長洲文化館 #銀幕大笪地

#渡日書店 #三：三咖啡館

[開眼 藝述速遞]

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