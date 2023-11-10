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創作拋開成見 黃仁逵：畫畫是種加法

【明報專訊】黃仁逵，暱稱阿逵，曾是電影美術指導，因為幾年前的紀錄片《水底行走的人》，較多人知道他也在繪畫。不過阿逵近乎反射性的澄清「無睇過」，也否認自己是藝術家、畫家，說他只是畫畫的人。阿逵有時吃飯，有時畫畫，畫滿意了就會展示給人看，今次有斑斕的塑膠彩畫作、暗淡的紙本作品，還有妙想天開的跨媒介裝置。

這是露台嗎？這是鳥居嗎？這是一道橋嗎？阿逵的畫作抽象，觀眾總希望找到一些現實的參照，但阿逵認為，就算辨認出事物形狀，不代表觀眾能夠理解畫作、有所感受。換句話說，抽象和寫實也是殊途同歸，透過繪畫捕捉像（image），觀眾再從像來感知。

草蓆摺牀上作畫

阿逵常說大家想像藝術時有「成見」，他的作品就往往不考慮常規物料，《立蓆》不畫在畫布而畫在草蓆，草蓆的紋路和線條跟繪畫融為一體；《高樓底》則畫在摺牀，摺牀支架面朝觀眾；《天台&畫室》圍成一圈，從天花懸掛下來，走進紙圈內部，才會看見上下平行的天台和畫室景觀轉變，有如一格格菲林。「畫畫是一種加法，由沒有到完成，是一路加上去的。即使你減都有過痕迹，是特意給人看到減的痕迹；即使是減，都是一個加東西上去的過程。」

他的畫作標題有時很「古靈精怪」，譬如《左/中/右》，初看不明所以，但是阿逵反問記者：「如果3張畫放在一起，3張畫排列是左中右，為什麼題目叫《左/中/右》變成古靈精怪呢？我講實况給你聽，想你留意左中右這個實况。」他期盼由觀眾詮釋畫作，因為「看到的人是不會看標題的」，所以標題便是留線索給摸不着頭腦的觀眾，從留意畫作某個實况開始，嘗試進入畫作的世界。看到《在池上想起Kozo的一顆大米》，台東池上的景致頓時躍然眼前；看到《暗角在右下角》，就留意到畫作右下角確實存在暗角；還有一些作品是無題的。

《400筆》繪近20年

其中一件作品《400筆》創作橫跨2004至2023年，原來標題取材自法國導演杜魯福的電影《四百擊》（Les quatre cents coups）——戲名出自法國諺語，少年經過叛逆歲月才會成長，繪畫也需要做過很多「錯誤」的決定才得圓滿。《400筆》是阿逵事隔多年覺得畫作尚未圓滿，所以添上新內容，畫作在當下才算完整。

阿逵有時會端詳已完成的作品，有時人變了，就會覺得畫作未完成，需要再加發展。於是記者問他現在展覽的作品有否機會再下筆？「有機會，但每一張我都覺得可以再去，每一張畫都是以後畫的草稿。」阿逵一如既往，毋須多加思索便回答了。那麼這個展覽的作品代表着什麼？「我人生去到這個位置，現在覺得這些東西去表現我是最完整。」

繪畫黄仁逵 AMARONAP Paintings by Wong Yan Kwai

日期：即日至11月24日（周一休息）

時間：下午1:00至晚上8:00

地點：九龍城聯合道135號香港兆基創意書院展覽廳

詳情：bit.ly/40hPIyR

文：嚴嘉栢

[開眼 藝述速遞]

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