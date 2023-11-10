明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼

黃金畫面

【明報專訊】強光突襲——企定定眼光光。

煙霧攻至——依然企定定眼光光。

遇上莫名強光煙霧，人總下意識閉上眼睛，保護自己。攝記朱安妮卻反其道而行，面對不利環境，堅持睜開眼，追尋前方景象，放眼光與霧之源。縱使催淚、冒紅筋，為傳達信念，仍任由異物攻眼。眼神帶着攝影人的堅毅。儘管不滿意的照片，還是比滿意的多。

近期熱播電視節目《無制限探險隊》，重點拍攝「黃金畫面」。製作團隊到非洲尋覓守候可遇不可求的野生動物：鯨頭鸛、南露脊鯨、山地大猩猩……靠堅持，也講運氣。節目提到，很多製作人窮其一生都在追尋捕捉黃金畫面。攝記亦然，手持攝影機追追趕趕，凝住轉瞬即逝一刻，呈現蘊藏意涵、牽動情緒的影像。電影《白日之下》，護老院長者露天下遭脫光，當日現實衝擊眼球的場面，今日換個鏡頭，映於大屏幕，再次震撼人心，也再度詰問問題根源。

好的壞的黃金畫面，天天上演，開眼與閉眼，你又會如何選擇？

攝影師簡介

朱安妮，畢業於中大新聞與傳播學院，選擇以影像作為新聞報道媒介，現於傳統報館任職攝影記者，學習和磨練紀實攝影，亦嘗試在紀實以外發掘無限可能。曾在香港攝影記者協會舉辦的《前線．焦點2022》新聞攝影比賽奪得人物組冠軍。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：林曉慧

電郵：friday@mingpao.com

[開眼]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞