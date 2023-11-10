煙霧攻至——依然企定定眼光光。

遇上莫名強光煙霧，人總下意識閉上眼睛，保護自己。攝記朱安妮卻反其道而行，面對不利環境，堅持睜開眼，追尋前方景象，放眼光與霧之源。縱使催淚、冒紅筋，為傳達信念，仍任由異物攻眼。眼神帶着攝影人的堅毅。儘管不滿意的照片，還是比滿意的多。

近期熱播電視節目《無制限探險隊》，重點拍攝「黃金畫面」。製作團隊到非洲尋覓守候可遇不可求的野生動物：鯨頭鸛、南露脊鯨、山地大猩猩……靠堅持，也講運氣。節目提到，很多製作人窮其一生都在追尋捕捉黃金畫面。攝記亦然，手持攝影機追追趕趕，凝住轉瞬即逝一刻，呈現蘊藏意涵、牽動情緒的影像。電影《白日之下》，護老院長者露天下遭脫光，當日現實衝擊眼球的場面，今日換個鏡頭，映於大屏幕，再次震撼人心，也再度詰問問題根源。

好的壞的黃金畫面，天天上演，開眼與閉眼，你又會如何選擇？

攝影師簡介

朱安妮，畢業於中大新聞與傳播學院，選擇以影像作為新聞報道媒介，現於傳統報館任職攝影記者，學習和磨練紀實攝影，亦嘗試在紀實以外發掘無限可能。曾在香港攝影記者協會舉辦的《前線．焦點2022》新聞攝影比賽奪得人物組冠軍。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：林曉慧

電郵：friday@mingpao.com

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