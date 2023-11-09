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fashion news：時尚網購平台 緊貼韓式時尚

【明報專訊】時尚界這些年來受韓風吹襲，一眾韓星居功至偉，但究竟什麼是韓式時尚？怎樣才能穿出味道來？一時三刻真的很難說得上。但其實也不需太費勁，只要選對韓星所穿的韓國品牌，那就萬無一失。

成立於2022年的Modamoya時尚網購平台，雲集多個緊貼潮流的韓國時尚品牌，包羅韓星、首爾名人和時尚達人愛好的新興品牌。例如由姊妹Jane和Jino創辦的Glowny（左圖），其迷人、永恆且感性的簡約衣飾，讓穿者透過不同款式、尺寸、顏色、質料，輕易穿搭出個性，據說BLACKPINK的Jennie和TWICE的Mina都是品牌的捧場客。SETSETSET（中圖）由獲獎設計師Yoon Kyung Jang創辦，他致力向世界展現韓國文化的女性，再從時尚、色彩、創意等引人入勝的特質，展現具生活氣息的韓式時尚，星級擁躉有ITZY的Chaeryeong，以及「靚絕人寰」、IVE的Wonyoung。YUSE（右圖）則由設計師Kim Eun Young主理，風格融合自然細膩的美感，以及現代高科技的生產及設計手法，極具新一代時尚品牌的模範。品牌的愛好者有IVE的Gaeul、Red Velvet的Yeri及人見人愛的IU。平台還有其他人氣品牌，讓大家發掘更多樣的韓式時尚。

此外，雙十一期間Modamoya提供高達40%的折扣，優惠至11月12日，所有訂單均可免運費且無最低限額，趁有優惠，是時候試試自己能否穿出韓式風格。●

查詢：Modamoya www.modamoya.com

文：溫兆明

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