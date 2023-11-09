local mode：針織服飾注入「人性」 色彩繽紛條子點亮造型

品牌兩名創辦人Phyllis Chan與Suzzie Chung，早在中學時期已經認識，由於興趣與音樂品味相近，很自然走在一起成為閨密，兩人更常常相約放學後逛旺角，買唱片、看日本漫畫。

「記得那時候，我們很喜歡去西洋菜街一間樓上舖買漫畫，尤其喜歡看《近所物語》，故事關於一班對服裝設計充滿熱忱的年輕人，這本漫畫更讓我們知道原來世界上有專門修讀時裝的學校。」Phyllis回憶說：「那時候亦讓我們愈來愈喜歡時裝，很喜歡去旺中（旺角中心）那些舖頭仔買衫。」中學畢業後，兩人亦隨着自己的喜好挑選了時裝科，Phyllis到了美國Rhode Island School of Design修讀時裝設計，並在紐約加入Rag & Bone工作。Suzzie則留港在香港理工大學修讀時裝及發展事業。這對好友雖然分隔兩地，但一直保持聯絡，直至兩人都分別工作了10年後又再聚頭。Phyllis說：「那時候我們30歲頭，工作總令我們『很攰呀！』，便心想『既然這麼投入工作，為別人這樣勤力，何不做自己的品牌？』，結果便一起創辦了YanYan Knits。」

表揚「婆仔」大膽穿衣風格

品牌的名字YanYan，聽起來像廣東話「人人」，除了充滿港式趣味，實際上還包含着品牌的價值觀。Suzzie解釋：「每一個製造服飾的過程都經過縝密思考，從採購階段起，便會先詳細考慮物料是否可以做出優良的產品；另外，我們着重溝通，在乎整個流程的每一個人是否舒服，亦希望與不同客戶建立聯繫，了解她們的感受。」Phyllis補充：「從前打工的時候，每一個工序也被細分，我們與顧客的距離很遠，雙方根本沒有機會交流，她們總不清楚了解服飾的物料從哪而來，但現在透過我們自己的品牌，便可以把當中的設計意念、價值觀直接傳遞出去，顧客亦可以透過IG message與我們溝通，讓我們了解及改良設計。」

品牌主要設計針織服飾，柔軟的觸感，予人一種很親切的感覺，而Phyllis亦認為當中帶有一份情感：「冷衫不像T恤等那些日常衣著，別人會因為喜歡它的獨特設計，而感到格外珍惜。」在設計過程中，兩人會刻意注入一點「人性」，把「祖母級」女性的穿衣態度糅合其中。Suzzie表示：「她們總不會在意別人的眼光，穿自己喜歡的打扮，擁有大膽的穿衣態度。事實上，每個人不需到了組母級的年紀，才去表達自己的個性，不同階段都應該去追求自己喜歡的穿衣風格。」Phyllis認為：「『婆仔』 有一種我行我素的態度，她們喜歡怎樣便怎樣，擁有自己的原則，穿著會讓自己開心的服飾。」兩人在創作時，心中總會幻想着一名虛構的女性人物，透過衣服來說故事。

談到與JOYCE的合作，兩人感到相當榮幸。「品牌的顧客並非普通顧客，他們擁有品味，而且也見識過很多好東西，我們當然不可以設計出『行貨』。」在系列中，兩人除了保持着自家的香港特色，亦把在紐約的所見所聞糅合其中。Phyllis表示：「我自己在紐約生活了一段長時間，經常觀察當地人的衣著打扮，所以把紐約女生那種grungy （一種1990年代的慵懶風格）的穿衣態度放到其中，就像我們提及那種『婆仔』的我行我素穿衣風格。」

強調人性化親切感

Suzzie補充：「我們不想系列太死板，所以透過一些人造元素，例如在冷衫的不同位置加入花朵圖案，來強調一種人性化的親切感。」至於色系方面，服飾用上條子作為主要元素，並襯上藍、粉紅、啡色。Phyllis說：「相信品牌的顧客已擁有最完美的灰色及藍色的衣服，那麼我們便把充滿玩味的顏色配搭放在一起，而條子總能點亮你的造型。」●

品牌名稱：YanYan Knits

成立日期：2019年3月

品牌概念：Knits for everyone!

貨品種類：■ 時裝 □ 配飾 □ 化妝護膚品 □ 其他：

客群：■ 女 □ 男 年齡：□ 15-25 ■ 25-35 ■ 35＞

銷售點：■ 實體店（JOYCE） ■ 網店 □ IG store □ 直播 □ 市集 其他：_________

生產地：□ 香港 ■ 內地 □ 其他 備註：品牌為香港註冊企業

查詢：JOYCE 2810 1120（太古廣場店） YanYan 文：劉詩言 編輯：陳淑安 target=new>www.yanyanknits.com

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