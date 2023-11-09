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the buzz：限網上發售 忠實粉絲追隨 Phoebe Philo回歸時尚界

【明報專訊】經過漫長的等待，睽違6年的Phoebe Philo終於回歸時尚界，帶着同名品牌重出江湖，並於網店公開出售第一批服飾。據悉開售僅僅幾個小時，連同一條售價3000英鎊（約29,379港元）的MUM字樣頸鏈在內的150款產品幾近售罄，不但證明她的吸引力，還有一眾粉絲的忠誠度、財力與眼光。

招牌風格 強調面料、剪裁及細節

Phoebe Philo於2008至2017年間操刀的Céline，打破了過去女裝固有性感誘人的概念，在優雅以外帶點冷漠型格。新面世的系列亦幾乎復刻她的招牌風格，強調面料、剪裁及細節，全是一眾粉絲心中的那杯茶。系列價格幾乎昂貴得讓人咋舌，當中一件羊毛外套，售價為12,000英鎊（約117,515港元）；一款黑色皮革手袋，亦索價6200英鎊（約60,716港元）。與其他奢侈品牌相比，Phoebe Philo首個系列定價並不便宜，但主要分別在於，其服飾只限於網上發售，買家沒機會先到店舖試穿衣服，同時品牌只接受退貨，但不提供換貨服務，這意味着若買家選購了尺碼不合適的衣服，即使可以退回去，卻不保證能購回合尺寸的同一款式。這種充滿限制的模式，自然亦間接進一步推動奢侈品轉售市場——事實上，不少人亦已質疑，部分人於網上「搶貨」，只是為求推高炒價從中獲利。

要數在Phoebe Philo熱潮衍生出來的得益者，當然亦不得不提fast fashion市場。長久以來，不少品牌不斷推出一些「仿Phoebe Philo」設計特色的服飾，相信隨着她的同名系列面世，已成為部分品牌設計部的「參考」資料。

在設計上，真正深受Phoebe Philo影響的，當然是曾與她共事的多名新進設計師，當中更不乏現今時尚界當紅的名字，像是前Bottega Veneta創意總監、現任Burberry創意總監Daniel Lee，他曾於2012年加入Céline的設計團隊，在耳濡目染下，從設計風格到美學都深受其啟發，不少人更將他設計的New Bottega與當年Phoebe Philo的Old Céline作比較。無獨有偶，當上了現任Bottega Veneta創意總監的Matthieu Blazy，他曾於2014年加入Céline擔任資深設計師，成為Phoebe Philo的左右手，自然亦深得其養分，如今由他領軍的Bottega Veneta依舊延續極簡風貌，保持着一套優雅美學。另外，入主Helmut Lang的Peter Do亦曾於Phoebe Philo年代的Céline實習。在他的個人同名品牌中，雖然不乏前衛廓形的設計，但仍然不失Phoebe Philo式的簡約、洗煉。

讓忠粉難以忘記的Old Céline

然而，對於Phoebe Philo的忠粉而言，始終無人能比得上她。在她宣布離開Céline後，一眾Philosophiles（她的忠實粉絲），以Old Céline一詞來形容她在Céline時期那些令人難以忘懷的作品，並經常在網絡上大事搜購她的舊作。站在商家的角度，當然不會放過賺錢的機會，像是二手奢侈品交易平台Vestiaire Collective，便趁Phoebe Philo回歸時尚界，與專門收藏Old Céline的「Phoebe Philo迷」La Fred Touch合作推出獨家系列，精選超過300件經典作，既滿足Philosophiles的收藏欲望，兼推動可持續時尚消費，讓「過季」設計變成商機。●

查詢：Phoebe Philo www.phoebephilo.com Vestiaire Collective www.vestiairecollective.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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